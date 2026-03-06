Biodata Maker

गुजरात में भूकंप के झटके: कच्छ के भचाऊ में 3.4 की तीव्रता दर्ज, घरों से भागे लोग

earthquake
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (09:41 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (09:44 IST)
google-news
गुजरात में आज एक बार फिर भूकंप की हलचल महसूस की गई है। दाहोद और बोटाद के बाद, कच्छ जिले के भचाऊ के पास दोपहर 1:43 बजे 3.4 की तीव्रता का भूकंप आया। इस झटके का केंद्र बिंदु (Epicenter) भचाऊ से लगभग 12 किमी दूर दर्ज किया गया। अचानक धरती कांपने से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए, हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी भी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है।

कच्छ जिले को सालों से भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है। विशेष रूप से वागड़ फॉल्टलाइन के सक्रिय होने के कारण यहाँ समय-समय पर हल्के और मध्यम तीव्रता के झटके आते रहते हैं। साल 2001 के विनाशकारी भूकंप के दो दशक बीत जाने के बाद भी कच्छ की धरती अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हुई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में ऐसे छोटे झटकों के दौरान भी डर का माहौल बना रहता है।

केवल कच्छ ही नहीं, बल्कि आज राज्य के दो अन्य जिलों में भी भूकंप दर्ज किया गया। सुबह 11:55 बजे दाहोद में 2.5 की तीव्रता और उसके बाद दोपहर 3:08 बजे बोटाद में 3.4 की तीव्रता का झटका महसूस किया गया। एक ही दिन में गुजरात के तीन अलग-अलग क्षेत्रों में भूकंपीय गतिविधियों के कारण लोगों में चिंता और कौतूहल देखा जा रहा है।
Edited By: Naveen R Rangiyal

