SIR फॉर्म में गड़बड़ियां, मोहम्मद शमी को EC का नोटिस

टीम से बाहर हैं शमी

मोहम्मद शमी तय तारीख पर उपस्थित नहीं हो सके। फिलहाल वे विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राजकोट में हैं। शमी फिलहाल बंगाल के लिए घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्हें एक बार फिर चयनकर्ताओं की अनदेखी का सामना करना पड़ा है। हाल ही में न्यूजीलैंड के लिए चुनी गई वनडे टीम में उन्हें शामिल नहीं किया गया। पिछली बार वे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए खेलते नजर आए थे। इसके बाद से ही वे टीम से बाहर हैं। Edited by : Sudhir Sharma