SIR अभियान के बीच Election Commission का डांस वीडियो विवादों में, BLO की मौतों पर उठे सवाल

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत 12 राज्यों में मतदाता सूची अपडेट का काम चल रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग (ECI) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें चुनाव अधिकारी अपने व्यस्त शेड्यूल के दौरान ब्रेक टाइम में डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक डांस इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी दिखाई देती है, जो हॉल में मौजूद चुनाव अधिकारियों और बीएलओ (BLO) को 'बूगी वूगी' गाने पर थिरकाता दिख रहा है। यह वीडियो ECI के ‘SIR जॉयथॉन’ का हिस्सा है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हो रही है। कई लोगों ने इसे ‘टोन-डिफ’ कहा, खासकर ऐसे समय में जब भारी तनाव में काम कर रहे BLO लगातार मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं और कई अपनी जान भी ले रहे हैं।