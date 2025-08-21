ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Jharkhand : ईडी ने माओवादी संगठन PLFI के प्रमुख को किया गिरफ्तार

Advertiesment
हमें फॉलो करें ED arrests chief of banned Maoist organisation PLFI in Jharkhand

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 21 अगस्त 2025 (00:50 IST)
PLFI chief arrested : प्रवर्तन निदेशालय ED) ने झारखंड में प्रतिबंधित माओवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) के प्रमुख दिनेश गोप को धनशोधन जांच के तहत गिरफ्तार किया है। गोप को राज्य के पलामू जिले की केंद्रीय जेल से हिरासत में लिया गया, जहां वह झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा दर्ज एक मामले में बंद था। गिरफ्तारी के बाद गोप को ‘वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग’ के जरिए विशेष अदालत (PMLA) रांची के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। धनशोधन का यह मामला राज्य पुलिस और एनआईए की प्राथमिकी से सामने आया है।
 
ईडी ने बुधवार को यह जानकारी दी। गोप को राज्य के पलामू जिले की केंद्रीय जेल से हिरासत में लिया गया, जहां वह झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) द्वारा दर्ज एक मामले में बंद था। संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, गिरफ्तारी के बाद गोप को ‘वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग’ के जरिए विशेष अदालत (पीएमएलए) रांची के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
ALSO READ: Jharkhand : 5 लाख का इनामी माओवादी मुठभेड़ में ढेर, एक साथी को किया गिरफ्तार
धनशोधन का यह मामला राज्य पुलिस और एनआईए की प्राथमिकी से सामने आया हैं। पुलिस और एनआई ने उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आपराधिक गतिविधियों के आरोप में मामला दर्ज किया गया था तथा आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उन्होंने कहा, पीएलएफआई के प्रमुख के रूप में गोप द्वारा संगठित गिरोह बनाकर जबरन वसूली की जा रही थी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Maharashtra : पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत, निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास खेल रहे थे सभी

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels