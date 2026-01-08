Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






IPAC ऑफिस पर ED की रेड से गर्माई पश्चिम बंगाल की सियासत, फाइल उठा ले गईं ममता बनर्जी, अब किया विरोध मार्च का ऐलान

Advertiesment
हमें फॉलो करें Mamata Banerjee

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

कोलकाता , गुरुवार, 8 जनवरी 2026 (21:44 IST)
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को राजनीतिक परामर्श कंपनी ‘आई-पैक’ (IPAC) के कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के खिलाफ शुक्रवार को यहां विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगी। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने यह जानकारी दी। ‘आई-पैक’ का काम तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श प्रदान करने के अलावा उसके आईटी और मीडिया संचालन का भी प्रबंधन करना है।
ALSO READ: Turkman Gate : अफवाह, पत्थरबाजी और साजिश, तुर्कमान गेट हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस के चौंकाने वाले खुलासे
सूत्रों के अनुसार, तृणमूल सुप्रीमो बनर्जी दोपहर 2 बजे जादवपुर आठ-बी बस स्टैंड से हाजरा मोड़ तक मार्च का नेतृत्व करेंगी। ममता बनर्जी कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर में जबरन घुसीं और अपने साथ कई फिजिकल डाक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले गईं।     
 
ममता ने लगाया परेशान करने का आरोप
सूत्रों ने ईडी की कार्रवाई को ‘राजनीतिक रूप से प्रेरित’ बताया और कहा कि इसका उद्देश्य विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टी को डराना है। यह घोषणा तब की गयी है जब कुछ घंटे पहले यहां आई-पैक के दफ्तर पर ईडी के छापे के बीच बनर्जी यहां उसके (आई-पैक के) प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर अचानक पहुंच गई थीं। 
ALSO READ: नहीं जानते कब वह रेप कर दे, तो क्या सभी पुरुषों को जेल में डाल दें
बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसी तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक दस्तावेजों, हार्ड डिस्क और उसकी चुनाव रणनीति से जुड़े संवेदनशील डिजिटल डेटा को जब्त करने का प्रयास कर रही है। परिसर से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री ने ईडी पर केंद्र के इशारे पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी को ‘परेशान’ करने का आरोप लगाया। ईडी ने गुरुवार को कोलकाता में आई-पैक से जुड़े दो स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
ALSO READ: E-Passport भारत में लॉन्च, कौन कर सकता है एप्लाई, कितनी है फीस, कैसे होती है प्रोसेस, किन डॉक्टूमेंट्‍स की जरूरत, क्या है फायदा, सारे सवालों के जवाब
क्या कहा ईडी ने 
ईडी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के छह और दिल्ली के चार कुल मिलाकर 10 जगहों पर ईडी की तलाशी चल रही है। यह मामला अवैध कोयला तस्करी से जुड़ा है। सर्च उन ठिकानों पर है, जो अवैध लेन-देन और हवाला ट्रांसफर आदि से जुड़े हैं। ईडी ने कहा कि जांच के दौरान पैसों का ट्रांजेक्शन I-PAC के साथ मिला था। लिहाजा I-PAC कंपनी और उसके Director के ठिकाने पर भी छापेमारी हो रही है। बाकी 8 ठिकाने दूसरे हैं। कोल माइनिंग स्कैम में हवाला के जरिए पैसे कुछ कंपनी और लोगों तक पहुंचे थे। इसके बाद ईडी की ये कार्यवाई की जा रही है।
ALSO READ: नोबेल विजेता अमर्त्य सेन को SIR में नोटिस, चुनाव आयोग ने दी सफाई, TMC ने लगाया BJP पर मिलीभगत का आरोप
क्या कहा राज्यपाल ने 
कोलकाता में IPAC ऑफिस पर ED की रेड पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि कानून को अपना काम करने दीजिए। यह मामला कोर्ट में है और मैं गवर्नर होने के नाते कोर्ट में चल रहे मामले पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। बोस ने कहा कि यह पूरी घटना, जैसा कि मीडिया के ज़रिए सामने आई है, उसे देखकर मुझे कहना पड़ रहा है - विनाश काले विपरीत बुद्धि।  Edited by: Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मेरठ में दबंगों ने युवती को अगवा किया, विरोध करने पर मां को चाकू मारा

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels