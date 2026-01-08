IPAC ऑफिस पर ED की रेड से गर्माई पश्चिम बंगाल की सियासत, फाइल उठा ले गईं ममता बनर्जी, अब किया विरोध मार्च का ऐलान

सूत्रों के अनुसार, तृणमूल सुप्रीमो बनर्जी दोपहर 2 बजे जादवपुर आठ-बी बस स्टैंड से हाजरा मोड़ तक मार्च का नेतृत्व करेंगी। ममता बनर्जी कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर में जबरन घुसीं और अपने साथ कई फिजिकल डाक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले गईं।

ममता ने लगाया परेशान करने का आरोप सूत्रों ने ईडी की कार्रवाई को ‘राजनीतिक रूप से प्रेरित’ बताया और कहा कि इसका उद्देश्य विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टी को डराना है। यह घोषणा तब की गयी है जब कुछ घंटे पहले यहां आई-पैक के दफ्तर पर ईडी के छापे के बीच बनर्जी यहां उसके (आई-पैक के) प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर अचानक पहुंच गई थीं।

बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसी तृणमूल कांग्रेस के आंतरिक दस्तावेजों, हार्ड डिस्क और उसकी चुनाव रणनीति से जुड़े संवेदनशील डिजिटल डेटा को जब्त करने का प्रयास कर रही है। परिसर से बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री ने ईडी पर केंद्र के इशारे पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी को ‘परेशान’ करने का आरोप लगाया। ईडी ने गुरुवार को कोलकाता में आई-पैक से जुड़े दो स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

क्या कहा ईडी ने ईडी ने बताया कि पश्चिम बंगाल के छह और दिल्ली के चार कुल मिलाकर 10 जगहों पर ईडी की तलाशी चल रही है। यह मामला अवैध कोयला तस्करी से जुड़ा है। सर्च उन ठिकानों पर है, जो अवैध लेन-देन और हवाला ट्रांसफर आदि से जुड़े हैं। ईडी ने कहा कि जांच के दौरान पैसों का ट्रांजेक्शन I-PAC के साथ मिला था। लिहाजा I-PAC कंपनी और उसके Director के ठिकाने पर भी छापेमारी हो रही है। बाकी 8 ठिकाने दूसरे हैं। कोल माइनिंग स्कैम में हवाला के जरिए पैसे कुछ कंपनी और लोगों तक पहुंचे थे। इसके बाद ईडी की ये कार्यवाई की जा रही है।

क्या कहा राज्यपाल ने कोलकाता में IPAC ऑफिस पर ED की रेड पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि कानून को अपना काम करने दीजिए। यह मामला कोर्ट में है और मैं गवर्नर होने के नाते कोर्ट में चल रहे मामले पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। बोस ने कहा कि यह पूरी घटना, जैसा कि मीडिया के ज़रिए सामने आई है, उसे देखकर मुझे कहना पड़ रहा है - विनाश काले विपरीत बुद्धि। Edited by: Sudhir Sharma