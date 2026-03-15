Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बंगाल और केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान, 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस

5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान

Advertiesment
Assembly Election 2026 Dates
BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Sun, 15 Mar 2026 (10:18 IST) Updated Date: Sun, 15 Mar 2026 (10:32 IST)
google-news
देश के पांच राज्यों में चुनावी हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है। भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) आज शाम 4.00 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार असम विधानसभा का कार्यकाल 20 मई, केरल का 23 मई, तमिलनाडु का 10 मई, पश्चिम बंगाल का 7 मई और पुडुचेरी का 15 जून को खत्म हो रहा है. यानी 7 मई से पहले-पहले पांचों राज्यों में चुनाव खत्म हो सकते हैं
ALSO READ: LoC पर भारतीय सेना का 'ऑपरेशन डिग्गी-2', उड़ी सेक्टर में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने ढेर किया पाकिस्तानी घुसपैठिया

आज से लागू होगी चुनाव आचार संहिता

मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों के एलान के साथ ही इन सभी पांच राज्यों में 'आदर्श चुनाव आचार संहिता'  तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। इसका मतलब है कि सरकारें अब किसी भी नई योजना या लोक-लुभावन घोषणाओं का एलान नहीं कर सकेंगी।
ALSO READ: उत्तराखंड में LPG की सप्लाई सामान्य, CM धामी बोले- गैस को लेकर घबराने की जरूरत नहीं
webdunia


इन राज्यों पर रहेगी सबकी नज़र:

पश्चिम बंगाल: सबसे कड़ा मुकाबला बंगाल में देखने को मिल रहा है, जहाँ सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक जंग जारी है। यहाँ कितने चरणों में मतदान होगा, यह देखना दिलचस्प होगा।
असम: पूर्वोत्तर के इस महत्वपूर्ण राज्य में सत्ता बचाने और छीनने की कवायद तेज है।
तमिलनाडु और केरल: दक्षिण भारत के इन दो प्रमुख राज्यों में क्षेत्रीय समीकरण और राष्ट्रीय दलों की साख दांव पर लगी है।
पुडुचेरी: केंद्र शासित प्रदेश में भी चुनावी बिसात बिछ चुकी है।
ALSO READ: Gujarat Cyber Crime Alert : गुजरात के 9 जिलों के SP को मिली बड़ी पावर, अब साइबर ठगों की खैर नहीं, देखें पूरी लिस्ट

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सूत्रों के मुताबिक, संवेदनशील इलाकों और खासकर पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की योजना बनाई गई है। चुनाव आयोग इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए डिजिटल तकनीक का भी बड़े स्तर पर प्रयोग कर सकता है।
ALSO READ: भरूच बनेगा देश का 'बल्क ड्रग हब'! CM भूपेंद्र पटेल ने जंबूसर में शुरू किए करोड़ों के प्रोजेक्ट्स, खुलेगा रोजगार का पिटारा
प्रमुख जानकारी (Quick Facts):
इवेंट: विधानसभा चुनाव 2026 की घोषणा।
समय: आज शाम 4:00 बजे।
लाइव अपडेट: चुनाव आयोग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल और प्रमुख न्यूज़ चैनलों पर उपलब्ध होगा।
  Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

LoC पर भारतीय सेना का 'ऑपरेशन डिग्गी-2', उड़ी सेक्टर में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने ढेर किया पाकिस्तानी घुसपैठिया

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels