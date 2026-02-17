फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत पहुंचे, मोदी से होगी हाई-लेवल बैठक, बड़ी रक्षा डील संभव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, 'भारत में आपका स्वागत है! भारत आपकी यात्रा और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उत्साहित है। मुझे विश्वास है कि हमारी चर्चा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेगी तथा वैश्विक प्रगति में योगदान देगी। मेरे प्रिय मित्र- इमैनुएल मैक्रों, मुंबई में और फिर दिल्ली में मिलते हैं।'
क्या है भारत में राष्ट्रपति मैक्रों का कार्यक्रम
राष्ट्रपति मैक्रों आज मुंबई के लोक भवन में दोपहर करीब 3.15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक में भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। रक्षा सहयोग, अत्याधुनिक तकनीक, स्वच्छ और परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री सुरक्षा और साइबर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा।
इस दौरान भारत-फ्रांस के बीच 3.25 लाख करोड़ की डील को मंजूरी मिल सकती है। इस दौरान दोनों देशों के बीच HAMMER मिसाइल के भारत में निर्माण को लेकर नई डील आगे बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही रक्षा सहयोग समझौते को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये बैठक भारत और फ्रांस के बीच मजबूत होते रिश्तों को और नई दिशा देने वाली मानी जा रही है।
राष्ट्रपति मैक्रों भारत की मेजबानी में आयोजित एआई (कृत्रिम मेधा) शिखर सम्मेलन में भाग लेने और मुंबई में द्विपक्षीय शिखर बैठक करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर 17 से 19 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। यह राष्ट्रपति मैक्रों की भारत की चौथी और मुंबई की पहली यात्रा है।
edited by : Nrapendra Gupta