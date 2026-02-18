इमैनुएल मैक्रों ने PM मोदी के साथ शेयर की AI वाली फोटो, कहा- 'जब दोस्त मिलते हैं'

When friends connect, innovation follows. Ready for The AI Impact Summit! pic.twitter.com/oh4700pQ09 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 18, 2026

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इन दिनों भारत के 3 दिवसीय दौरे पर है। नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' के तीसरे दिन मुख्य अतिथियों में भी शामिल हैं। अपने दौरे के बीच मैक्रों ने मुंबई में पीएम मोदी के साथ मुलाकात कर द्विपक्षीय वार्ता की। इसे लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक फोटो भी शेयर की।मैक्रों ने अपने 'X' हैंडल पर प्रधानंमत्री नरेन्द्र मोदी के साथ एक AI जनरेटेड तस्वीर शेयर किया है। वहीं फोटो में दोनों लीडर्स हाथों से दिल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें उन्होंने लिखा कि जब दोस्त आपस में जुड़ते हैं, तो इनोवेशन अपने आप पनपता है। AI इम्पैक्ट समिट के लिए तैयार हो जाइए।' तस्वीर के बीच में मैक्रों ने लिखा- हां, यह AI है।'