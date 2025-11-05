Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों से मुठभेड़, जंगल में घिरे कई आतंकी, सेना का एक जवान घायल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Encounter between security forces and terrorists in Kishtwar Jammu and Kashmir

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

जम्मू , बुधवार, 5 नवंबर 2025 (13:41 IST)
Encounter with security forces in Kishtwar, Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू (कलाबन) क्षेत्र में आज सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। खबरों के अनुसार, इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो। इलाके में रुक-रुक कर गोलीबारी चल रही है। सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश जारी है। सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में क्षेत्र में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुबह के शुरुआती घंटों में जब सुरक्षाबलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया, तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी।

खबरों के अनुसार, किश्तवाड़ जिले के छात्रू (कलाबन) क्षेत्र में आज सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। खबरों के अनुसार, इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो। इलाके में रुक-रुक कर गोलीबारी चल रही है। सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश जारी है।
ALSO READ: कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, 2 पुराने आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़
सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में क्षेत्र में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। जवाबी कार्रवाई में सेना ने भी गोलियां चलाईं। ऑपरेशन अभी भी जारी है, सुरक्षाबल क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति बनाए हुए हैं। किश्तवाड़ जिले में सुरक्षाबल आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप डोडा और उधमपुर जिलों की सीमा से लगे इस क्षेत्र में कई मुठभेड़ हुई हैं।
ALSO READ: एलओसी पर बैट हमलों के लिए पाकिस्‍तानी कमांडो और आतंकी आ जुटे
पिछले 7 महीनों में किश्तवाड़ में छह मुठभेड़ हुई हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। इसी वजह से पिछले 7 महीनों में इस क्षेत्र में 6 बार मुठभेड़ हो चुकी हैं।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एयरपोर्ट पर बंडी खरीद रहे थे तेजप्रताप यादव, क्या बोले तेजस्वी? वीडियो वायरल

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels