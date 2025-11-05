किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों से मुठभेड़, जंगल में घिरे कई आतंकी, सेना का एक जवान घायल

Encounter with security forces in Kishtwar, Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू (कलाबन) क्षेत्र में आज सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। खबरों के अनुसार, इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो। इलाके में रुक-रुक कर गोलीबारी चल रही है। सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश जारी है। सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में क्षेत्र में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुबह के शुरुआती घंटों में जब सुरक्षाबलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया, तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी।





सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में क्षेत्र में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। जवाबी कार्रवाई में सेना ने भी गोलियां चलाईं। ऑपरेशन अभी भी जारी है, सुरक्षाबल क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति बनाए हुए हैं। किश्तवाड़ जिले में सुरक्षाबल आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप डोडा और उधमपुर जिलों की सीमा से लगे इस क्षेत्र में कई मुठभेड़ हुई हैं।

पिछले 7 महीनों में किश्तवाड़ में छह मुठभेड़ हुई हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में आतंकियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। इसी वजह से पिछले 7 महीनों में इस क्षेत्र में 6 बार मुठभेड़ हो चुकी हैं।

Edited By : Chetan Gour