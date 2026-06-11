एथेनॉल वाले पेट्रोल पर टैक्स खत्म! इस बड़े फैसले से क्या पेट्रोल सस्ता होगा, आपकी गाड़ी पर क्या होगा असर?

सरकार ने पेट्रोल को लेकर लिया अब तक का सबसे बड़ा फैसला, लेकिन क्या इससे आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा? जानिए पूरा सच।

Ethanol Petrol Tax Free: भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर और आम उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने पर्यावरण को बढ़ावा देने और कच्चे तेल (Crude Oil) के आयात को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने 22% से लेकर 30% एथेनॉल मिश्रित (Ethanol-Blended Petrol) वाले ईंधन पर से उत्पाद शुल्क (Excise Duty) को पूरी तरह से हटा दिया है।

इस फैसले के बाद से ही सोशल मीडिया और ऑटो बाजार में हलचल तेज हो गई है। हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या अब पेट्रोल के दाम सीधे ₹15 से ₹20 कम हो जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल—क्या यह नया फ्यूल आपकी मौजूदा बाइक या कार के इंजन को नुकसान पहुंचाएगा? आइए, ऑटो एक्सपर्ट्स और सरकारी नोटिफिकेशन के हवाले से इस पूरे मामले की सच्चाई को आसान शब्दों में समझते हैं।

क्या है सरकार का यह बड़ा फैसला? वित्त मंत्रालय द्वारा जारी हालिया अधिसूचना के अनुसार, देश में ग्रीन फ्यूल (Green Fuel) के चलन को तेज करने के लिए यह रियायत दी गई है। अब तक सामान्य पेट्रोल पर भारी टैक्स लगता था, जिससे कीमतें ₹100 के पार बनी हुई हैं। लेकिन अब, जो कंपनियां पेट्रोल में 22% से 30% तक एथेनॉल (जिसे E22 और E30 फ्यूल भी कहा जा रहा है) मिक्स करेंगी, उन्हें सरकार को कोई उत्पाद शुल्क (Excise Duty) नहीं देना होगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की आय को बढ़ाना है, क्योंकि एथेनॉल का मुख्य उत्पादन गन्ने और अनाज से होता है।

क्या वाकई सस्ता होगा पेट्रोल? आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा?

अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर—क्या पेट्रोल सस्ता होगा?

इसका सीधा जवाब है: हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ।

कम होगी बेस प्राइस : चूंकि एथेनॉल की लागत शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले काफी कम होती है और अब इस पर से टैक्स (Excise Duty) भी हटा लिया गया है, इसलिए तेल कंपनियों के लिए इसकी कुल लागत काफी गिर जाएगी।

₹12 से ₹18 प्रति लीटर तक की राहत : ऑटो एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि जब E22 या E30 पेट्रोल पूरी तरह से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होगा, तो इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल के मुकाबले ₹12 से ₹18 प्रति लीटर तक सस्ती हो सकती है।

शर्त क्या है? यह सस्ता पेट्रोल आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी गाड़ी में एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल डलवाएंगे। सामान्य (बिना ब्लेंडिंग वाले) पेट्रोल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है।

क्या एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा? आम जनता के बीच एक बड़ा डर यह है कि एथेनॉल मिक्स होने से गाड़ी का माइलेज घट जाता है।

एक्सपर्ट्स की राय : तकनीकी रूप से, शुद्ध पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल में 'एनर्जी डेंसिटी' (Energy Density) थोड़ी कम होती है। इसका मतलब है कि 22% से 30% एथेनॉल वाले पेट्रोल से आपकी गाड़ी के माइलेज में 3% से 5% की मामूली गिरावट आ सकती है।

लेकिन यहां गणित को समझिए—अगर पेट्रोल की कीमत ₹15 प्रति लीटर तक सस्ती हो जाती है, तो माइलेज में 3-5% की मामूली कमी के बावजूद आपकी कुल बचत बहुत ज्यादा होगी। यानी जेब पर भारी मुनाफा ही होने वाला है।

सबसे बड़ा डर : क्या यह फ्यूल आपकी गाड़ी का इंजन खराब कर देगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसे हर वाहन मालिक को गंभीरता से समझना चाहिए। यदि आपके पास कोई गाड़ी है, तो ध्यान दें:

पुरानी गाड़ियां (BS4 या उससे पुरानी) : अगर आपकी कार या बाइक बहुत पुरानी है, तो उसमें 30% एथेनॉल वाला पेट्रोल सीधे डलवाने से बचें। एथेनॉल में जंग लगाने वाले गुण (Corrosive Nature) होते हैं, जो पुराने इंजन के रबर पाइप और पिस्टन को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

अगर आपकी कार या बाइक बहुत पुरानी है, तो उसमें 30% एथेनॉल वाला पेट्रोल सीधे डलवाने से बचें। एथेनॉल में जंग लगाने वाले गुण (Corrosive Nature) होते हैं, जो पुराने इंजन के रबर पाइप और पिस्टन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नई गाड़ियां (E20 Compliant / BS6 Phase 2) : पिछले कुछ सालों में लॉन्च हुई ज्यादातर गाड़ियां E20 (20% एथेनॉल) के लिए तैयार की गई हैं। ये गाड़ियां 22% तक के मिश्रण को आसानी से झेल सकती हैं, लेकिन 30% (E30) के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा।

पिछले कुछ सालों में लॉन्च हुई ज्यादातर गाड़ियां E20 (20% एथेनॉल) के लिए तैयार की गई हैं। ये गाड़ियां 22% तक के मिश्रण को आसानी से झेल सकती हैं, लेकिन 30% (E30) के लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियां (Flex-Fuel Vehicles) : जो गाड़ियां विशेष रूप से फ्लेक्स-फ्यूल इंजन के साथ आ रही हैं, वे बिना किसी परेशानी के 22% से लेकर 85% तक के एथेनॉल पेट्रोल पर दौड़ सकती हैं। उनके इंजन को कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आपको यह पेट्रोल अपनाना चाहिए? सरकार का यह फैसला भारत के भविष्य को बदलने वाला है। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि देश का पैसा भी बचेगा। अगर आपके पास हाल के वर्षों में खरीदी गई गाड़ी है, तो आप बेफिक्र होकर इस सस्ते ईंधन का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, तेल कंपनियों ने साफ किया है कि पेट्रोल पंपों पर दोनों विकल्प मौजूद रहेंगे—सामान्य पेट्रोल भी और सस्ता एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल भी। फैसला पूरी तरह से आपका होगा!

Disclaimer (अस्वीकरण) : अपनी गाड़ी में किसी भी नए प्रकार का ईंधन इस्तेमाल करने से पहले अपनी गाड़ी की ओनर मैनुअल (Owner's Manual) की जांच जरूर करें या अधिकृत सर्विस सेंटर से सलाह लें कि आपकी गाड़ी का इंजन कितने प्रतिशत एथेनॉल के अनुकूल है।