शिवराज पाटिल का निधन, पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक दिग्गजों ने इस तरह किया याद

modi with shivraj patil (file photo)

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (11:10 IST)
Shivraj Patil news in hindi : पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल का शुक्रवार को लातूर में उनके घर पर निधन हो गया। 90 वर्षीय पाटिल लंबे समय से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। ALSO READ: पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, लातूर में 90 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 'शिवराज पाटिल जी के निधन से दुखी हूं। वे एक अनुभवी नेता थे, जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा के स्पीकर के तौर पर काम किया। वे समाज की भलाई में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पिछले कुछ सालों में मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई, सबसे हाल की मुलाकात तब हुई जब वे कुछ महीने पहले मेरे घर आए थे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ओम शांति।' 
 
कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल जी के निधन की खबर बहुत दुखद है और पार्टी के लिए एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। जनता की सेवा के लिए उनका समर्पण और देश के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में, मेरी संवेदनाएं पूरे पाटिल परिवार, उनके शुभचिंतकों और समर्थकों के साथ हैं।
 
शिवराज पाटिल के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजनाथ ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, वह एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने अलग-अलग पदों पर देश की सेवा की और भारत की तरक्की में असरदार योगदान दिया। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। ओम शांति।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा, वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल के गुजर जाने की खबर बहुत दुख देने वाली है। लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्री, राज्यपाल और कई दूसरी भूमिकाओं में उन्होंने अपने काम से अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ी। लोकसभा स्पीकर के तौर पर उन्होंने सदन से जुड़े कई नए कामों को बढ़ावा दिया। एक उसूलों वाले, जानकार और पक्के नेता के तौर पर, जिन्होंने अपनी बात मज़बूती से रखी, देश की राजनीति में उनका एक सम्मान था। उनके गुज़र जाने से, हमने राजनीति और सामाजिक मामलों में एक बहुत बड़े, मार्गदर्शन करने वाले नेतृत्व को खो दिया है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति के सम्मान को बनाए रखा, वे हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। मैं उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। हम उनके परिवार के दुख में शामिल हैं। ॐ शांति।
 
NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि शिवराज पाटिल न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश के वरिष्ठ नेता रहे। शरद पवार और शिवराज पाटिल ने साथ काम किया। वे बहुत बड़ी परंपरा हम सभी के लिए छोड़कर गए। उनका स्वभाव बहुत सम्मानजनक था। देश ने एक बहुत संस्कारी नेता आज खोया है। मैं हमारी पार्टी, हमारे परिवार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।
edited by : Nrapendra Gupta

