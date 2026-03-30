1000 से ज्यादा फर्जी मैसेज भेजने वाला श्रीनिवास मैसूर से गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Publish Date: Mon, 30 Mar 2026 (11:13 IST)
Updated Date: Mon, 30 Mar 2026 (11:20 IST)
दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के मैसूर में किराए के घर से 47 वर्षीय श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने पूरे देश में कई संस्थानों, हाई कोर्ट और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाते हुए 1,000 से ज़्यादा झूठे धमकी भरे मैसेज भेजे थे। उस पर कई राज्यों में मामले दर्ज थे।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, श्रीनिवास पर स्कूलों और अदालतों समेत कई महत्वपूर्ण संस्थानों को ई मेल के जरिए धमकी देने का आरोप है। इन संदेशों में बम धमाके की चेतावनी दी जाती थी, जिससे कई शहरों में डर और अफरा तफरी का माहौल बन जाता था।
जांच में सामने आया है कि आरोपी अलग अलग ई मेल आईडी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर धमकी भरे संदेश भेजता था। हर बार नई आईडी बनाकर वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा।
शुरुआती जांच से पता चलता है कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। उसे आज दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद गहन जांच की जाएगी।
edited by : Nrapendra Gupta