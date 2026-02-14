अगर किसी की पहचान ही उसका “गुनाह” बना दी जाए,

तो यह लोकतंत्र नहीं, भीड़तंत्र है।



दिल्ली पुलिस ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

पुलिस स्टेशन के बाहर पत्रकारों ने बताया कि जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है।



अब पूरा देश देख रहा है — न्याय होना चाहिए।



रुचि तिवारी की… — Omkar Singh (@OMKARSINGH1992) February 13, 2026

सवाल पूछने पर उसे घेर लिया गया, उसका नाम और जाति पूछी गई और उसके साथ हाथापाई की गई। दुष्कर्म की धमकी दी गई। बाद में युवती ने अपने ऊपर हुए हमले की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने का रुख किया। इस घटना से जुड़ी कुछ तस्‍वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें युवती भीड़ के बीच फंसी दिखाई दे रही है। कुछ लोग उसे घेरते हुए नजर आते हैं।मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह युवती को बाहर निकाला। इन्फ्लुएंसर के साथ हुई बदसलूकी के बाद कुछ छात्रों का ग्रुप उसके समर्थन में आ गया। पुलिस स्‍टेशन के बाहर छात्रों का जमावड़ा लग गया। ये छात्र कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रुचि तिवारी का बयान सामने आया है।