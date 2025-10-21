dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिल्लीवासियों ने उड़ाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां, AQI 400 पार, आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ा

Advertiesment
हमें फॉलो करें Delhi

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 (10:22 IST)
दिल्ली में बीती रात बहुत से लोगों ने दिवाली पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित समयसीमा से ज्यादा समय तक पटाखे चलाए जिसकी वजह से मंगलवार सुबह आसमान में धुंध छाई रही, दृश्यता कम हो गई और वायु गुणवत्ता 'रेड जोन' में रही।
 
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक रात 10 बजे तक ही एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 344 पार पहुंच गया। यह गंभीर स्थिति है। वहीं द्वारका में AQI 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 रहा।
 
 सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन लोगों ने देर रात तक पटाखे फोड़े। इससे 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण का स्तर रेड जोन में रिकॉर्ड हुआ। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

मुख्यमंत्री ने श्रीरामलला के दरबार में लगाई हाजिरी, आरती उतारकर की परिक्रमा

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels