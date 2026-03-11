Firing on Farooq Abdullah : जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर आज जम्मू के ग्रेटर कैलाश में फायरिंग हुई है। खबरों के अनुसार, अज्ञात हमलावर ने उन पर गोली चला दी। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया। खबरों के अनुसार, फायरिंग के दौरान डॉ. फारूक अब्दुल्ला बाल-बाल बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आरोपी को फारूक अब्दुल्ला के एकदम पास जाकर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है।