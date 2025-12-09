इंडिगो को लगेगा बड़ा झटका, दूसरी एयरलाइंस को मिलेगा मौका

Dharma Sangrah

नई दिल्ली , मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (10:59 IST)
Indigo Crisis : इंडिगो एयरलाइंस का उड़ान संकट मंगलवार को भी जारी रहा। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से कई उड़ानों को आज रद्द कर दिया गया। इस बीच मोदी सरकार इंडिगो पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी की 5 फीसदी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। उनके स्लाट्स को अन्य कंपनियों को दिया जा सकता है। इंडिगो पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ALSO READ: हमें 'सैंडविच' नहीं, सम्मान चाहिए, क्यों भारतीय विमान यात्री यूरोप की तरह मुआवजे के हकदार नहीं?
 
DGCA के अनुसार, इंडिगो ने अपने शेड्यूल को अच्छे से चलाने की काबिलियत नहीं दिखाई है। इसे सभी सेक्टर में शेड्यूल 5% कम करने का निर्देश दिया गया है। इंडिगो को 10 दिसंबर को शाम 5 बजे तक बदला हुआ शेड्यूल जमा करना होगा।
 
दिल्ली एयरपोर्ट से आने जाने वाली 150 उड़ानें आज रद्द कर दी गई। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आने जाने वाली इंडिगो की 121 उड़ानें रद्द हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एक बयान जारी कर कहा कि आज इंडिगो की मुंबई आने वाली 14 और यहां से जाने वाली 17 उड़ानें रद्द की गई है। 
 
इंडिगो ने सोमवार को डीजीसीए ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि उड़ानों में देरी और रद्द होने के पीछे नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FTDL) नियम और सर्दियों के शेड्यूल में बदलाव शामिल हैं। कंपनी ने माफी भी मांगी है। ALSO READ: IndiGo ने दिया DGCA के कारण बताओ नोटिस का जवाब, 7वें दिन भी देरी और कैंसिलेशन से परेशान हुए यात्री
 
डीजीसीए ने इंडिगो में आई इस गड़बड़ी की जांच के लिए संयुक्त डीजी संजय ब्रहमणे के नेतृत्व में चार सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। यह कमेटी गड़बड़ी की असली वजह का पता लगाएगी। साथ ही मैनपावर प्लानिंग, रोस्टरिंग और नए FDTL नियमों को लागू करने में इंडिगो की तैयारी की भी जांच की जाएगी।।
 
इधर इंडिगो की उड़ाने लगातार रद्द होने की वजह से सरकार का कैप फार्मूला भी बेअसर साबित हो रहा है। विमानन कंपनियां कनेक्टिंग फ्लाइट्स के लिए मनमान किराया वसूल रही है। थर्ड पार्टी मोबाइल एप्स से बुक हो रहे टिकटों पर भी लोगों को ज्यादा पैसे का भुगतान करना पड़ रहा है। इससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है।
