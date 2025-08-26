ganesh chaturthi

जम्मू और पंजाब में बाढ़: प्रभावित इलाकों में सेना ने कई बचाव टुकड़ियां और हेलीकॉप्टर तैनात किए

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

जम्मू , मंगलवार, 26 अगस्त 2025 (23:35 IST)
Flood in Jammu and Punjab: सेना (Army) ने मंगलवार को जम्मू और पंजाब (Flood in Jammu and Punjab) के आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों में व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया जिसमें फंसे हुए नागरिकों और बीएसएफ कर्मियों को निकालने के लिए कई बचाव टुकड़ियां और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए।

एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि कई जलमग्न इलाकों से दर्जनों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और विभिन्न स्थानों पर बचाव कार्य जारी है जिनमें जम्मू स्थित शेर-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी शामिल है, जहां छात्रों का एक समूह जम्मू के बाहरी इलाके में एक इमारत के अंदर फंसा हुआ है। इन्हें निकालने का प्रयास जारी है।
 
4 बचाव टुकड़ियां तैनात : उन्होंने बताया कि जम्मू सेक्टर में, जलमग्न इलाकों से लोगों को निकालने में मदद के लिए विभिन्न स्थानों पर 4 बचाव टुकड़ियां तैनात की गई हैं। जम्मू के बाहरी इलाके में आर.एस. पुरा सेक्टर के गढ़ी गढ़ से एक बच्चे सहित 7 नागरिकों को बचाया गया। सेना के सूत्रों के अनुसार प्रत्येक टुकड़ी में 25 से 30 जवान होते हैं। हालांकि, स्थिति के आधार पर संख्या भिन्न हो सकती है।
 
उन्होंने बताया कि आर.एस.पुरा के शेरगढ़ इलाके में एक इमारत में फंसे कम से कम 12 नागरिकों को बचाया जा रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू के स्वाहंजना गांव के एक सरकारी स्कूल में फंसे छात्रों को निकालने के लिए भी एक बचाव दल काम कर रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब के पठानकोट इलाके के मामून सेक्टर में समन्वय में जमीनी और हेलीकॉप्टर बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं और अब तक कई नागरिकों और बीएसएफ कर्मियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
 
11 बीएसएफ कर्मियों को सुरक्षित निकाला : प्रवक्ता ने बताया कि निक्का सीमा चौकी से कम से कम 11 बीएसएफ कर्मियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, 7 नागरिकों को कचले गांव से तारागढ़ सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहुंचाया गया और शाहपुर कंडी इलाके से दो लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। प्रवक्ता ने बताया कि सेक्टर में एक अग्रिम चौकी पर फंसे लगभग 50 नागरिकों और नौ सैन्य कर्मियों को निकालने का काम जारी है। उन्होंने बताया कि ज़ैनपीर-कुक्कर इलाके में भी हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान जारी है।
 
उन्होंने बताया कि कम से कम अमली गांव में भूस्खलन और दुर्गमता के कारण फंसे नौ नागरिकों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। उन्होंने बताया कि मकौरा गांव में बाढ़ में फंसे लगभग 70 नागरिकों को नावों की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है।(भाषा)
 
