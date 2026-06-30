Weather Update : 22 राज्यों में पहुंचा मानसून, असम और अरुणाचल में बाढ़ जैसे हालात, मुंबई में भारी बारिश

Weather Update News : मानसून ने 24 जून तक देश के 22 राज्यों को कवर कर लिया है, लेकिन बीते 5 दिन से इसकी रफ्तार धीमी पड़ी है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, मानसून 5 जुलाई तक बाकी राज्यों को कवर कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश और असम में लगातार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात कर दिए हैं। अरुणाचल प्रदेश के 12 जिले बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। असम के 5 जिलों में लगभग 45000 लोग प्रभावित हुए हैं।

मानसून ने 24 जून तक देश के 22 राज्यों को कवर कर लिया है, लेकिन बीते 5 दिन से इसकी रफ्तार धीमी पड़ी है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, मानसून 5 जुलाई तक बाकी राज्यों को कवर कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश और असम में लगातार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात कर दिए हैं।

असम के 5 जिलों में 45000 लोग प्रभावित अरुणाचल प्रदेश के 12 जिले बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हैं। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। असम के 5 जिलों में लगभग 45000 लोग प्रभावित हुए हैं। असम के धामाजी जिले में सिमेन नदी पर बना पुल ढह गया है, जिसके चलते रेल यातायात रोका गया है। हालात को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों (असम और अरुणाचल प्रदेश) के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की है और पर्याप्त मदद का आश्वासन दिया है।

मुंबई के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न महाराष्ट्र में मानसून की पहली तेज बारिश ने मुंबई महानगर क्षेत्र की रफ्तार थाम दी। रविवार रात हुई मूसलाधार बारिश से भिवंडी, नवी मुंबई और मुंबई के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं। मुंबई में भारी बारिश और तेज हवा से कई जगहों पर पेड़ गिरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। निचले इलाकों, बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों में लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

झारखंड के 9 जिलों में अलर्ट पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा के साथ पहाड़ी इलाकों में आज बारिश की संभावना है। साथ ही आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार और ओडिशा में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। झारखंड में आज से भारी बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने 9 जिलों के लिए इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। झारखंड के नौ जिलों (सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा) के लिए भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

गंगीय पश्चिम बंगाल और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में भारी वर्षा जारी रहने के आसार हैं। दक्षिण भारत में केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में अत्यधिक वर्षा भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में प्री-मानसून बारिश जारी है।

मध्य प्रदेश के 42 जिलों में यलो अलर्ट मध्य प्रदेश में इंदौर समेत 12 जिलों में बारिश हुई है, जबकि करीब 40 जिलों में मानसून अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ। प्रदेश में 1 जुलाई से जबरदस्त बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में बारिश होगी। मौसम विभाग ने आज इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन सहित 42 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

Edited By : Chetan Gour