31 मार्च से पहले उपयोग करने पर 500 रुपए तक की PNG फ्री, संकट के बीच क्या है सरकार की योजना

Publish Date: Mon, 16 Mar 2026 (18:07 IST)
Updated Date: Mon, 16 Mar 2026 (18:11 IST)
पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पैदा हुए आपूर्ति संकट के बीच शहरी गैस वितरण कंपनियों ने ग्राहकों को गैस सिलेंडर की बजाय ‘पाइप से मिलने वाली रसोई गैस’ (PNG) को अपनाने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं।
पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) दिल्ली और आसपास के शहरों में पीएनजी कनेक्शन लेने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 31 मार्च से पहले उपयोग शुरू करने पर 500 रुपए तक की मुफ्त गैस दे रही है।
सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्रूड काफी मात्रा में उपलब्ध है। सभी रिफाइनरियां सबसे ज़्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं। हमारे पेट्रोल पंप सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। कहीं भी ड्राई आउट की कोई खबर नहीं है। Edited by : Sudhir Sharma