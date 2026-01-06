सड़क पर मौत, जाम में थमी सांसें, चूहों ने छीनी जिंदगी, अब दूषित पानी से 17 मौतें, इंदौर में अब डर लग रहा है



इंदौर में सड़क हादसों में, जाम में फंसने से, अस्‍पताल में गलत इलाज से और दूषित पानी से लगातार मौतें हो रही हैं, अपराध का ग्राफ ऊंचा उठ रहा है सो अलग।





स्‍वच्‍छ शहर में दूषित पानी से 17 मौतें : देश का सबसे स्वच्छतम शहर माने जाने वाले इंदौर में हाल में दूषित पानी से 17 मौतें हो चुकी हैं। 1100 से ज्‍यादा लोग बीमार हो गए। कई अस्‍पताल में भर्ती हैं। यह सीधेतौर पर स्‍थानीय पार्षद, नगरीय प्रशासन मंत्री, महापौर और नगर निगम प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। इस कांड से बड़ी संख्‍या में लोग हताहत हुए हैं। देश के सबसे स्‍वच्‍छ शहर पर दूषित और गंदे पानी के दाग लगे हैं सो अलग। आलम यह है कि कई इलाकों से दूषित और गंदे पानी की शिकायतें मिलने लगी हैं और लोगों को इंदौर का पानी पीने में डर लगने लगा है।

जाम में फंसे 3 मरीजों की हार्ट अटैक से मौत : इंदौर के बिजलपुर के निवासी 65 वर्षीय कमल पांचाल की जाम के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। करीब 1 घंटे तक उनकी कार जाम में फंसी रही, इसी दौरान हार्ट अटैक आया और इसके पहले कि वे अस्‍पताल पहुंच पाते उनकी मौत हो गई।





MY अस्पताल में चूहे काटने से 2 बच्‍चों की मौत: इंदौर के एमवाय अस्‍पताल के NICU में चूहों ने नवजात बच्चों के पैरों की उंगलियां कुतर डाली। दो बच्‍चों को चूहों ने अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद दोनों बच्‍चों की संक्रमण से मौत हो गई। इसके बाद लोग अपना और अपने बच्‍चों का इलाज प्रदेश के इस सबसे बड़े सरकारी अस्‍पताल में कराने से कतराने लगे हैं। वहीं, दिवाली के मौके पर इंदौर में कार्बाइड गन जमकर बिकी। जिसके इस्‍तेमाल से कई बच्‍चों की आंखों को क्षति पहुंची। सैकड़ों लोग घायल हुए। कई की आंखें प्रभावित हुईं और कुछ अंधे हो गए।

काल बने बेलगाम ट्रक ने 15 को कुचला, 3 की मौत : शहर के सबसे व्‍यस्‍तम क्षेत्र बड़ा गणपति में एक ट्रक मौत का वाहन बनकर आता है और कुछ ही मिनटों में 15 से ज्‍यादा लोगों रौंद जाता है। इनमें से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। मरने वालों की संख्‍या ज्‍यादा थी, लेकिन प्रशासन ने कबूला तक नहीं। विधायक गोलू शुक्‍ला की बसों ने दो हादसों में 4-5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसमें एक तो पूरा परिवार ही खत्‍म हो गया।

सड़क छाप गुंडे कर रहे बेखौफ हत्‍याएं : शहर में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार इंदौर पुलिस और कमिश्‍नर सिस्‍टम पर सवाल उठ रहे हैं। इंदौर और भोपाल में साल 2021 में इसलिए कमिश्‍नरी लागू की गई थी कि यहां बढ़ते अपराधों पर लगाम कसी जा सके, लेकिन कमिश्‍नर प्रणाली में 23 आईपीएस अधिकारी तैनात होने के बाद भी इंदौर में अपराधी बेखौफ हैं। आलम यह है कि छुटभैये गुंडे और नाइट्रावेट का नशा करने वाले नशेडी हत्‍याओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें शहर के आम और पढ़े-लिखे नागरिकों की मौतें हो रही हैं।

एक साल में 60 हत्‍याएं : साल 2025 में इंदौर में 60 से ज्‍यादा हत्‍याएं हो चुकी हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो हर महीने करीब 6 हत्‍याएं इंदौर शहर में हो रही हैं। इनके अलावा जो शहर में आए दिन लूट, सायबर फ्रॉड, दुष्‍कर्म, चोरी और चाकूबाजी आदि अपराध घटते हैं, वो अलग है।

इंदौर से लेकर छिंदवाड़ा तक जहरीला कफ सिरप : छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हो गई। कोल्डरिफ सिरप में जहरीले केमिकल की वजह से 20 से अधिक बच्चों की मौत हुई। जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य लापरवाही का बड़ा मामला बना। इसी तरह इंदौर में भी वेबदुनिया ने अपनी खबरों में खुलासा किया था कि यहां कई बच्‍चों को प्रतिबंधित कफ सिरप लिखी जा रही हैं।

राजा रघुवंशी हत्याकांड ने किया बदनाम : इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान मेघालय में हत्या के आरोप में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। शादी और रिश्‍तों जैसी भावनाओं को इस कांड ने बहुत ठेस पहुंचाई। सोनम ने राजा से शादी की। शादी की रस्‍मों में भाग लिया। उसने किसी को जरा भी अहसास नहीं होने दिया कि उसके मन में राजा की हत्‍या की साजिश चल रही है। बाद में जिस तरह से हनीमून पर ले जाकर राजा की हत्‍या को अंजाम दिया, उससे रिश्‍ते तार- तार हो गए। वहीं रिश्‍तों के मामले में इंदौर की बदनामी हुई। लोग शादी जैसे बंधनों से पहले जमकर खोजबीन करने के साथ साथ फूंक फूंककर कदम रख रहे हैं और ऐसे मामलों में डरे हुए लगते हैं।

