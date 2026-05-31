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जनरल एनएस राजा सुब्रमणि बने भारत के नए CDS, थिएटराइजेशन और सैन्य सुधारों की बड़ी जिम्मेदारी

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Gen NS Raja Subramani
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Sun, 31 May 2026 (10:57 IST) Updated Date: Sun, 31 May 2026 (10:59 IST)
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जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने रविवार को भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पदभार संभाल लिया। उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी सेना के महत्वाकांक्षी थिएटराइजेशन (Theaterisation) प्लान को लागू करने और तीनों सेनाओं (थल, जल और वायु सेना) के बीच समन्वय को और मजबूत बनाने की होगी। जनरल सुब्रमणि ने जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है। जनरल चौहान ने शनिवार को देश के सर्वोच्च सैन्य कमांडर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद पद छोड़ दिया।
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पाकिस्तान और चीन मामलों के विशेषज्ञ के रूप में पहचान रखने वाले जनरल एनएस राजा सुब्रमणि इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) में सैन्य सलाहकार (Military Advisor) के पद पर कार्यरत थे। वह 31 जुलाई 2025 को सेना के उप प्रमुख (Vice Chief of Army Staff) के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।
 
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल सुब्रमणि का प्रमुख लक्ष्य थिएटराइजेशन मॉडल को लागू करना होगा। इसके तहत एकीकृत सैन्य कमांड (Integrated Military Commands) स्थापित किए जाएंगे, जिससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और संचालन क्षमता विकसित हो सके।
 
चार दशक से अधिक लंबे और गौरवशाली सैन्य करियर में जनरल सुब्रमणि ने विभिन्न प्रकार के संघर्ष क्षेत्रों और भौगोलिक परिस्थितियों में सेवाएं दी हैं। उन्होंने सेना में कई महत्वपूर्ण कमांड, स्टाफ और प्रशिक्षण संबंधी जिम्मेदारियां संभाली हैं।
 
जनरल सुब्रमणि 1 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2025 तक सेना के उप प्रमुख (Vice Chief of Army Staff) रहे। इससे पहले वह मार्च 2023 से जून 2024 तक सेना की सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (GOC-in-C) के पद पर भी कार्यरत रहे थे। Edited by : Sudhir Sharma

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