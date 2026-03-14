रूसी तेल से प्रतिबंध हटने पर यूरोप क्‍यों हुआ नाराज, यूक्रेन को लेकर जर्मन राजदूत ने दी यह चेतावनी

German Ambassador Issues Warning Regarding Russian Oil : अमेरिका ने रूसी तेल पर लगाए गए प्रतिबंध को 30 दिनों के लिए हटा दिया, ताकि वह अपना तेल बेच सके और कच्चे तेल की कीमत पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि अमेरिका के इस फैसले ने यूरोप को नाराज कर दिया है। भारत में जर्मनी के राजदूत डॉ. फिलिप एकरमान ने कहा कि रूस के तेल पर लगाए गए प्राइस कैप को हटाना सही नहीं है। जर्मन राजदूत ने चेतावनी दी कि दुनिया का ध्यान रूस-यूक्रेन युद्ध से हटना बहुत चिंताजनक है, जिसमें अब तक लाखों जानें जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को समाप्त करने के प्रयास नहीं रुकने चाहिए।

रूस-यूक्रेन युद्ध से ध्यान हटना बहुत चिंताजनक अमेरिका ने रूसी तेल पर लगाए गए प्रतिबंध को 30 दिनों के लिए हटा दिया, ताकि वह अपना तेल बेच सके और कच्चे तेल की कीमत पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि अमेरिका के इस फैसले ने यूरोप को नाराज कर दिया है। भारत में जर्मनी के राजदूत डॉ. फिलिप एकरमान ने कहा कि रूस के तेल पर लगाए गए प्राइस कैप को हटाना सही नहीं है। जर्मन राजदूत ने चेतावनी दी कि दुनिया का ध्यान रूस-यूक्रेन युद्ध से हटना बहुत चिंताजनक है, जिसमें अब तक लाखों जानें जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को समाप्त करने के प्रयास नहीं रुकने चाहिए।

विरोध कर रहे हैं यूरोपीय देश डॉ. फिलिप ने कहा, मेरा मानना ​​है कि रूसी तेल पर लगी कीमत की सीमा हटाना एक अच्छा विचार नहीं है फिलिप ने तर्क दिया कि ऐसा करने से मॉस्को को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए आर्थिक मजबूती मिलेगी। अमेरिका ने पिछले दिनों रूसी तेल पर लगे प्रतिबंध अस्थाई रूप से हटा लिए हैं। यूरोपीय देश इसका विरोध कर रहे हैं। जर्मनी के राजदूत डॉ. फिलिप एकरमान ने कहा- होर्मुज स्ट्रेट प्रभावी रूप से बंद है।

और गहरा सकता है वैश्विक ऊर्जा संकट एकरमान ने कहा, यूरोप में कीमतें बढ़ रही हैं, हमारी अर्थव्यवस्थाएं धीमी हो रही हैं और लोग नाखुश हैं। ये उस युद्ध के परिणाम हैं जिसमें हम शामिल भी नहीं हैं। यूरोपीय राजनयिकों ने चेतावनी दी कि मध्य पूर्व में अमेरिका-इसराइल-ईरान के बीच बढ़ता युद्ध वैश्विक ऊर्जा संकट को और गहरा कर सकता है। उन्होंने चिंता जताई कि इस नए संकट के कारण दुनिया का ध्यान रूस-यूक्रेन संघर्ष से हट रहा है, जो अब अपने पांचवें साल में प्रवेश कर चुका है।

रूसी तेल को लेकर ईरान भी हुआ नाराज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने रूसी तेल को लेकर अमेरिका के रुख़ की कड़ी आलोचना की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागचीi ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका पहले भारत पर दबाव डाल रहा था, वही अब ऊर्जा संकट के बीच दुनिया से रूसी तेल खरीदने की अपील कर रहा है। अमेरिका ने अस्थाई रूप से इन प्रतिबंधों में ढील दी है, ताकि भारत जैसे देश समुद्र में पहले से मौजूद रूसी तेल ख़रीद सकें।

Edited By : Chetan Gour