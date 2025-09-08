लाल किला से चोरी हुआ 1 करोड़ का सोने का कलश बरामद, आरोपी गिरफ्तार, ऐसे पकड़ा पुलिस ने

लाल किला परिसर के 15 अगस्त पार्क से चोरी हुए एक करोड़ रुपए के कलश के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को हापुड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी किया गया सोने का कलश भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि यह वारदात 3 सितंबर को सुबह 9:20 से 10:00 बजे के बीच हुई थी।





लाल किले के 15 अगस्त पार्क स्थित जैन धार्मिक पंडाल से सोने का रत्नजड़ित कलश चोरी हो गया था। शिकायतकर्ता सुधीर कुमार जैन ने एफआईआर में बताया था कि भीड़भाड़ के दौरान कलश मंच से गायब हो गया। चोरी हुई वस्तुओं में सोने का बड़ा कलश और नारियल (कुल वजन लगभग 760 ग्राम) तथा हीरे, माणिक और पन्नों से जड़ा छोटा कलश (करीब 115 ग्राम) शामिल थे, जिसकी अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई थी।





कौन है कलश चोरी का मास्टरमांड : मुताबिक पुलिस ने करोड़ों के कलश चोरी मामले में जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, उसका नाम ब्रजभूषण है। जिसका घर यूपी के हापुड़ में है। बताया जा रहा है कि ये शख्स दिल्ली में ड्राइवर का काम करता था। इसी को पुलिस ने कलश चोरी मामले में दबोचा है। यह चोरी 3 सितंबर को एक प्रार्थना समारोह के दौरान हुई जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए थे।





ऐसे दिया चोरी को अंजाम : बता दें कि ये चोरी एक प्रार्थना समारोह के दौरान हुई, श्रद्धालुओं के साथ घुलने-मिलने के लिए पारंपरिक धोती-कुर्ता पहने संदिग्ध ने कथित तौर पर बिड़ला के कार्यक्रम में पहुंचने पर मची आपाधापी का फायदा उठाया और बर्तन लेकर भाग गया। यह कलश 760 ग्राम सोने तथा 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने से जड़ा है और जैन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है। यह समारोह 28 अगस्त को शुरू हुआ और 9 सितम्बर को समाप्त होगा। काफी खोजबीन के बाद भी कलश का पता न चलने पर कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया।





चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद : पुलिस ने बताया कि बिजनेसमैन सुधीर जैन हर दिन पूजा के लिए कलश लाते थे। पिछले मंगलवार को भी वे पूजा के लिए कलश लाए थे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए थे। पुलिस ने बताया कि चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई जिसमें फुटेज में एक संदिग्ध की गतिविधियां दिखाई दी थी। बाद में उसकी पहचान कर पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा कर रही थी।

Edited By: Navin Rangiyal