बाबा रामदेव पर फिसली बृजभूषण शरण सिंह की जुबान, जिसके नाम पर कमा-खा रहा है...

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 18 अगस्त 2025 (18:06 IST)
योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान चर्चाओं में हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह बयान उत्तरप्रदेश के बलरामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था। इस वीडियो पर सोशल मीडिया में खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई यूजर्स बाबा रामदेव तो कई बृजभूषण का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।
ALSO READ: भारत को हथियार बेचना जोखिमभरा, व्हाइट हाउस के सलाहकार ने डोनाल्ड ट्रंप को क्या दी सलाह
वीडियो में बृजभूषण ने कहा कि रामदेव जिसके नाम पर कमा खा रहा है, महर्षि पंतजलि का इतिहास भी गोंडा से है।’यूपी की कैसरगंज सीट से भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहले भी योग गुरु बाबा रामदेव पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं।

2022 में उन्होंने बाबा रामदेव पर महर्षि पतंजलि के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। खबरों के अनुसार तब बाबा रामदेव ने उन्हें कानूनी नोटिस भी भेजा था। इस बार बृजभूषण के जिस बयान पर विवाद छिड़ा है उसे पिछले दिनों भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बलरामपुर में आयोजित कार्यक्रम का बताया जा रहा है। कार्यक्रम में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अटल जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि एक महामानव थे।

कार्यक्रम में बृजभूषण को किसी बात पर बाबा रामदेव की याद आ गई। बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा और बलरामपुर क्षेत्र से कई ऋषि और मुनियों के जुड़े होने का जिक्र किया। उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने पतंजलि ऋषि का जिक्र करते हुए कहा कि जिसके नाम पर बाबा रामदेव अपना धंधा चला रहे हैं वह भी यहीं से जुड़े हुए थे।

महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली गोंडा जिले में बताई जाती है। गोंडा के वजीरगंज क्षेत्र के कोंडर गांव में उनकी जन्मस्थली मानी जाती है। यह गांव कोंडर झील के किनारे स्थित है। इसे अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि ने यहीं योग की शिक्षा दी और अंतर्ध्‍यान हो गए। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

