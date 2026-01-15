rashifal-2026

Iran Protests : ईरान से भारतीयों को एयरलिफ्ट करेगी सरकार, 16 जनवरी से शुरू हो सकता है ऑपरेशन

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

तेहरान , गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (22:01 IST)
ईरान में भारी विरोध-प्रदर्शन के बीच बदलते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार उन भारतीय नागरिकों की वापसी में मदद करने की तैयारी कर रहा है जो अपने देश वापस आना चाहते हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक ईरान से निकाले जाने वाले लोगों के पहले बैच को 16 जनवरी तक एयरलिफ्ट किए जाने की उम्मीद है। ईरान में प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने 18 ईरानी नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।
ईरान में विरोध प्रदर्शन दिसंबर के अंत में शुरू हुए थे। प्रदर्शनकारी खराब होती अर्थव्यवस्था और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे, लेकिन जल्द ही ये प्रदर्शन देश की धार्मिक सत्ता व्यवस्था के खिलाफ भी हो गए। खासतौर पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को निशाना बनाया गया।
इस मुद्दे पर ईरान सरकार और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीखी बयानबाजी भी हो रही है। ट्रंप ने ईरानी नागरिकों से प्रदर्शन जारी रखने की अपील की और कहा कि मदद रास्ते में है।
उनके इस बयान पर ईरान की सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति राजनीतिक अस्थिरता फैलाने, हिंसा भड़काने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं।
ईरान के विदेश मंत्री से की थी बात
बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से फोन पर बात की। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची का फोन आया. हमने ईरान और उसके आसपास के बदलते हालात पर चर्चा की।

