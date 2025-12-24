Delhi Air Pollution : दिल्ली में GRAP 4 की पाबंदियां हटीं, प्रदूषण थोड़ा कम होने के बाद फैसला

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बाद ग्रैप-4 के तहत लागू प्रतिबंध बुधवार को हटा दिए। करीब दो सप्ताह तक खतरनाक 'स्मॉग' झेलने के बाद तेज हवाओं के असर से बुधवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया और यह ‘खराब’ श्रेणी में पहुंच गई। हालांकि आगे चलकर वायु गुणवत्ता का स्तर फिर से बिगड़ने की आशंका जताई गई है।