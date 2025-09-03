Dharma Sangrah

GST Council Meeting: जीएसटी से मिलेगी राहत! कार, टीवी से मक्खन तक क्या क्या सस्ता होगा?

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (16:13 IST)
GST Council meet : जीएसटी परिषद की दो दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। इसमें जीएसटी सुधारों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 4 की जगह जीएसटी के स्लैबों की संख्या 2 की जा सकती है। 5% और 18% टैक्स स्लैब कर लोगों को 12 और 18 फीसदी टैक्स से मुक्त करना चाहती है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। एसी, टीवी, हाइब्रिड कार समेत लगभग 175 वस्तुएं सस्ती हो सकती है।
 
सरकार घरेलू खपत को बढ़ावा देने के लिए कर कटौती करना चाहती है। अगर टैक्स घटता है तो इससे न सिर्फ महंगाई घटेगी बल्कि इससे देश में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। कृषि आय बढ़ाने में तो मदद मिलेगी ही साथ ही भारतीय निर्माताओं को देश में ही नया बाजार मिलेगा। जिससे अमेरिका निर्यात में होने वाले घाटे की भरपाई की जा सकेगी। 
 
घट सकते हैं इन वस्तुओं के दाम : अगर जीएसटी परिषद की मंजूरी मिल जाती है तो घी, मक्खन, पनीर, ब्रेड, रोटी, पराठा, खाखरा, मिठाई, नमकीन, मशरूम और खजूर जैसे आइटम सस्ते हो सकते हैं। कार, टीवी, एसी, टेलकम पाउडर, शैंपू, टूथपेस्ट के दाम भी घटने की संभावना है। कृषि मशीनरी, ट्रेक्टर और उनके पूर्जे भी जीएसटी घटने से सस्ते हो सकते हैं। 
 
कपड़ा निर्माताओं को भी प्रोत्साहन देने के लिए उस पर जीएसटी की दर घटाई जा सकती है। स्कूली बच्चों से जुड़ी वस्तुएं जैसे मैप, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, कॉपी और नोटबुक पर जीएसटी को घटाया जा सकता है। इससे अभिभावकों और छात्रों की जेब पर बोझ घटेगा।
 
सरकार के इस कदम से त्योहारी सीजन में बाजार को नया बूस्ट मिल सकता है। बड़ी संख्या में लोग लंबे समय से देश में जीएसटी सुधार की बांट जोह रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा 15 अगस्त के भाषण में इसका जिक्र किए जाने के बाद लोगों को उम्मीद है कि उन्हें महंगाई से मुक्ति जरूर मिलेगी।
 
क्या बोलीं वित्त मंत्री : इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी 2.0 से सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होगा और कारोबारियों का अनुपालन बोझ घटेगा। इससे छोटे कारोबार और स्टार्टअप्स के लिए बिजनेस करना आसान होगा।
