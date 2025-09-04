GST Reforms : 8 साल बाद जीएसटी में बड़ा बदलाव, कितने सस्ते होंगे टीवी, मोबाइल और एसी?

GST News in hindi : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद् की बैठक में 8 साल बाद जीएसटी में बड़े बदलाव का एलान किया। यह बदलाव नवरात्र के पहले दिन 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। इससे टीवी, मोबाइल एलसीडी, एलईडी, वॉशिंग मशीन तक सब कुछ सस्ता हो जाएगा। ALSO READ: GSt घटने से कितनी सस्ती होगी कार और बाइक्स? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद् की बैठक में 8 साल बाद जीएसटी में बड़े बदलाव का एलान किया। यह बदलाव नवरात्र के पहले दिन 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। इससे टीवी, मोबाइल एलसीडी, एलईडी, वॉशिंग मशीन तक सब कुछ सस्ता हो जाएगा।

एयर कंडीशनर, 32 इंच से ज्यादा के टीवी, एलईडी और एलसीडी मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशिंग मशीन पर अब 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा। अब तक इस पर 28 फीसदी जीएसटी लगता था। इस तरह यह गैजेट्स भी अब 10 फीसदी सस्ते हो जाएंगे।

इस फैसले से 12000 रुपए का मोबाइल अब 10800 रुपए में मिलेगा जबकि 50000 रुपए का टीवी करीब 40,000 रुपए में मिल जाएगा। इस पर करीब 4000 रुपए की बचत होगी। एसी भी बाजार में 1500 से 2500 रुपए प्रति यूनिट तक सस्ता मिलेगा।

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी की दरों को लेकर बड़ा एलान किया। अब जीएसटी में सिर्फ 3 स्लैब छोड़े गए हैं। 12 फीसदी और 28 फीसदी वाले कर ढांचों को खत्म कर दिया गया है, वहीं 5, 18 के स्लैब्स को बरकरार रखा गया है। 40 फीसदी का एक नया टैक्स ढांचा बनाया गया है।

