GST Reform : रसोई के सामान से लेकर दवाइयों तक घटेंगे इन वस्तुओं के दाम?
सोमवार से लागू होंगी जीएसटी की 2 दरें, रसोई के सामान से लेकर दवाइयां, गाड़ियां तक 375 वस्तुएं और सेवाएं सस्ती
GST Reform 2025 :
नवरात्रि के पहले दिन सोमवार को यानी 22 सितंबर को देश में जीएसटी रिफॉर्म लागू हो रहा है। 22 सितंबर से जीएसटी में दो स्लैब होंगे। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 5 और 18 प्रतिशत का कर लगेगा। विलासिता की वस्तुओं के लिए कर की दर 40 प्रतिशत होगी। ALSO READ: GST Reforms : 10 पाइंट्स में जानिए क्या होगा आप पर असर?
जीएसटी की दरों में बदलाव से रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर दवाइयां, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक लगभग 375 वस्तुओं के दाम घट जाएंगे। जीएसटी में बदलाव को देखते हुए कई एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। जानिए जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद क्या क्या सस्ता होगा? ALSO READ: GST रिफॉर्म और H1B वीजा से तय होगी शेयर बाजार की चाल, कैसा रहेगा अगला हफ्ता?
घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम इस्तेमाल की चीजें और टीवी, एयर कंडीशनर (एसी), वॉशिंग मशीन जैसे महंगे उत्पाद भी सस्ते हो जाएंगे।
बालों में लगाने वाले तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा के सामान भी सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि इन पर टैक्स दर 12 और 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं।
टेलकम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, ऑफ्टरशैव लोशन जैसी अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी कम होगी। इन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है।
कई दवाओं के साथ ही ग्लूकोमीटर और डायग्नॉस्टिक किट जैसे मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दर को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को दवाएं सस्ती मिलेंगी।
सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घर बनाने वालों को भी फायदा होगा।
जीएसटी दर में कटौती से छोटी और बड़ी कारों पर कर दरें क्रमशः 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर दी गई हैं। कई कार कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है।
स्वास्थ्य क्लब, सैलून, नाई की दुकान, फिटनेस सेंटर, योग आदि सौंदर्य और फिटनेस सेवाओं पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इन सेवाओं के लिए भी अब कम दाम चुकाने होंगे।
गौरतलब है कि अभी जीएसटी के 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब हैं। इसके अलावा, लक्जरी सामान और अहितकर वस्तुओं पर अतिरिक्त उपकर भी लगता है। जीएसटी सुधारों से अर्थव्यवस्था में दो लाख करोड़ रुपये आएंगे, जिससे लोगों के पास कर के रूप में जाने वाला पैसा बचेगा।
