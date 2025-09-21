जीएसटी की दरों में बदलाव से रसोई में इस्तेमाल के सामान से लेकर दवाइयां, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक लगभग 375 वस्तुओं के दाम घट जाएंगे। जीएसटी में बदलाव को देखते हुए कई एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। जानिए जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद क्या क्या सस्ता होगा?