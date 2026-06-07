मुंद्रा पोर्ट पर ATS की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान से आए जहाज को रोककर गहन जांच शुरू

Publish Date: Sun, 07 Jun 2026 (14:08 IST)
Updated Date: Sun, 07 Jun 2026 (14:11 IST)
कच्छ के मुंद्रा पोर्ट पर गुजरात ATS ने बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान से आए एक जहाज को रोककर गहन जांच शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक, यह जहाज मुंद्रा से मुंबई के नवशेव पोर्ट के लिए निकलना था, लेकिन संदिग्ध सामान होने के शक के आधार पर ATS ने इसे रोककर जांच शुरू कर दी है।
ATS कर रही है इंडिपेंडेंट जांच, दूसरी एजेंसियां अभी दूर
सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल यह पूरा ऑपरेशन गुजरात ATS इंडिपेंडेंट तौर पर कर रही है। कस्टम डिपार्टमेंट समेत किसी दूसरी एजेंसी को जांच में शामिल नहीं किया गया है। चूंकि सीक्रेट जानकारी के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है, इसलिए पूरे मामले में सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। हालांकि, जहाज में क्या है और उसे किस वजह से रोका गया है, इस बारे में ATS की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी जारी नहीं की गई है।
हाल ही में मुंद्रा तट से ₹1,180 करोड़ की कोकीन ज़ब्त की गई थी।
गौरतलब है कि 27 मई, 2026 को गुजरात ATS और इंडियन कोस्ट गार्ड के जॉइंट ऑपरेशन में मुंद्रा तट से 118.97 kg कोकीन ज़ब्त की गई थी, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब ₹1,180 करोड़ आंकी गई थी। जांच में पता चला कि ब्राज़ील से पाकिस्तान के रास्ते आई इन ड्रग्स की क्वांटिटी दिल्ली पहुंचाई जानी थी।
इस घटना के बाद, मुंद्रा पोर्ट और समुद्री रास्तों पर सिक्योरिटी एजेंसियां और अलर्ट हो गई हैं। ATS की जांच अभी चल रही है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की और डिटेल्स सामने आने की उम्मीद है। Edited by : Sudhir Sharma
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