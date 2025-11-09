Hanuman Chalisa

गुजरात ATS ने 3 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, बड़ी साजिश नाकाम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

गांधीनगर , रविवार, 9 नवंबर 2025 (12:19 IST)
Gujarat ATS news in hindi : गुजरात एटीएस ने रविवार को 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी। इन सभी पर देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है। पिछले 3 माह में 12 आतंकियों को गिरफ्‍तार किया गया है।
 
गुजरात के आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) को अडालज में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने की सूचना मिली थी। ATS ने इलाके में छापेमारी की और 3 आरोपियों को धर दबोचा।
 
बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले थे और एक ही आतंकी मॉड्‍यूल से जुड़े थे। तीनों मिलकर देश की कई जगहों पर आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे।
 
तीनों पिछले साल से ही पुलिस की रडार पर थे। वे हथियार सप्लाई करने गांधीनगर आए थे। यह सभी देश के अलग-अलग हिस्सों में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे।
edited by : Nrapendra Gupta 

