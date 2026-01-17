Biodata Maker

2 राज्यों की 2 फॉरेंसिंक रिपोर्ट से उठा सवाल, क्या AAP नेता आतिशी ने किया सिख गुरुओं का अपमान?

दिल्ली की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई जबकि पंजाब पुलिस द्वारा कराई गई फॉरेंसिक जांच में आतिशी को मिली क्लीनचिट

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 17 जनवरी 2026 (11:40 IST)
Atishi Guru Remark Row : आप नेता आतिशी के सिख गुरुओं का अपमान करने वाले वीडियो पर दिल्ली और पंजाब आमने सामने नजर आ रहे हैं। दिल्ली की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई जबकि पंजाब पुलिस द्वारा कराई गई फॉरेंसिक जांच में आतिशी को क्लीनचिट दे दी है। इससे सवाल उठ रहा है कि क्या आतिशी ने सिख गुरुओं का अपमान किया है।

आतिशी के वीडियो से छेड़छाड़ नहीं

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को दावा किया कि FSL रिपोर्ट में सदन की रिकॉर्डिंग को सही पाया गया है और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। उन्होंने आतिशी से माफी की मांग करते हुए पंजाब सरकार की जांच को हस्तक्षेप करार दिया।
 
भाजपा इस मामले में आक्रामक नजर आ रही है। पार्टी ने नेता विपक्ष आतिशी से सवाल किया कि क्या वह सदन में दिए अपने बयान पर माफी मांगेंगी या अब भी इनकार की राजनीति जारी रहेगी?

आतिशी पर मामले पर क्या था कोर्ट का आदेश

इससे पहले दिल्ली विधानसभा से जुड़े वीडियो मामले में जालंधर की अदालत ने पंजाब सरकार की याचिका पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को वीडियो हटाने के आदेश दिए थे। पंजाब सरकार ने कोर्ट में कहा कि आतिशी का वीडियो फर्जी है।

आतिशी मामले पर क्या बोली आप

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस वीडियो को कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, उसी वीडियो की जांच पंजाब की Forensic Lab में की गई और साबित हो गया कि आतिशी ने ने गुरु शब्द बोला ही नहीं था। मैं कपिल मिश्रा को दो दिन का समय दे रहा हूं, वह श्री दरबार साहिब में जाकर माफी मांगें।

उन्होंने कहा कि कोई सामान्य व्यक्ति भी उस वीडियो को ध्यान से सुन ले तो वह भी कह देगा कि आतिशी ने गुरु शब्द बोला ही नहीं है। बीजेपी हिंदुओं और सिखों के बीच धार्मिक माहौल बिगाड़कर दंगे करवाना चाहती है लेकिन भाजपा की चाल नाकाम हो गई। इस राजनीतिक मामले में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर उतर आए हैं और स्पीकर के पद को यह शोभा नहीं देता है।

वहीं आप नेता अनुराग धंडा ने कहा कि यह रिपोर्ट झूठ और फर्ज़ीवाड़े का पुलिंदा है। कोर्ट ने सच्चाई सामने रख दी है। अगर हिम्मत है तो इस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करें।

आतिशी के वीडियो पर क्यों मचा बवाल

गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा में 6 जनवरी 2026 को नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बहस के दौरान कुछ टिप्पणी की, इसे भाजपा ने सिख गुरुओं का अपमान बताया। बीजेपी विधायकों ने एक क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें दावा किया गया कि आतिशी ने 'गुरुओं' के बारे में अपमानजनक शब्द बोले, जो गुरु तेग बहादुर जी की बेअदबी है।
