Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






हामिद अंसारी के बयान पर बवाल, गजनी को बताया भारतीय लुटेरा, भाजपा का पलटवार

Advertiesment
हमें फॉलो करें hamid ansari

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शनिवार, 31 जनवरी 2026 (10:39 IST)
Hamid Ansari Controversial statement : पूर्व उपराष्‍ट्रपति हामिद अंसारी ने एक साक्षात्कार में महमूद गजनी को भारतीय लुटेरा बताया। बयान पर बवाल मच गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम विदेशी हमलावरों का महिमा मंडन करता है और हिंदू विरोधी आतातायियों का गुणगान करता है। पार्टी ने राहुल गांधी से सवाल किया कि क्या वे अंसारी की बात से सहमत हैं?
 
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों और लुटेरों के प्रति अंसारी का लगाव उनकी बीमार मानसिकता को दर्शाता है।
 
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अंसारी का वीडियो शेयर करते हुए उन पर महमूद गजनी का महिमामंडन करने का आरोप लगाया। पूनावाला ने कहा, शरजील इमाम और उमर खालिद को 'युवा' कहने के बाद अब कांग्रेस का तंत्र और हामिद अंसारी गजनी का महिमामंडन कर रहे हैं, जिसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया। कांग्रेस का पारिस्थितिकीतंत्र महमूद गजनी का महिमामंडन कर रहा है। 
 
पूनावाला ने कहा कि वे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विरोध करते हैं और औरंगजेब तथा हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों के अपराधों को सही दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया, वे भारत और हिंदुओं से नफरत करते हैं।

 

पूर्व उपराष्ट्रपति ने इंटरव्यू में क्या कहा?
एक पत्रकार के साथ इंटरव्यू में कथित तौर पर अंसारी ने कहा, मैं हमेशा कहता आया हूं कि जिन्हें हम अपनी इतिहास की किताबों में विदेशी आक्रमणकारी बताते हैं, कोई लोदी है, कोई गजनी है। वे सभी भारतीय लुटेरे थे। वे बाहर से नहीं आए थे। राजनीतिक रूप से यह कहना सुविधाजनक है कि उन्होंने यह नष्ट किया, वह नष्ट किया। लेकिन वे सभी भारतीय थे।
edited by : Nrapendra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

विकास के मोर्चे पर उत्तरप्रदेश की बढ़त, कई योजनाओं में बना देश में नंबर वन

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels