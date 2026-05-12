हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि कई लोग ऐसी अफवाह उड़ा रहे थे कि चुनाव परिणाम के बाद सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि कर देगी, लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि पिछले 4 सालों से, साल 2022 के बाद से ही अभी तक कीमतें वैसे ही है। तेल कंपनियां रोज 1000 करोड़ रुपये का नुकसान सहन कर रही है। इसके कारण कुल घाटा 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
भ्रम: भारत ने रूस से LNG आयात लेने से इनकार कर दिया है।— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 12, 2026
सच: भारत ने कभी रूस से LNG आयात किया ही नहीं।
भ्रम: देश में कोई बड़ा लॉकडाउन आने वाला है।
सच: पूरी तरह झूठ और अफवाह।
कोरोना कालखंड हो या फिर कुछ और .....विपक्ष ने हमेशा अफवाह फैलाने की कोशिश की, लोगों को भड़काने में कोई… pic.twitter.com/dVJzZipgIi