भ्रम: भारत ने रूस से LNG आयात लेने से इनकार कर दिया है।

सच: भारत ने कभी रूस से LNG आयात किया ही नहीं।



भ्रम: देश में कोई बड़ा लॉकडाउन आने वाला है।

सच: पूरी तरह झूठ और अफवाह।



कोरोना कालखंड हो या फिर कुछ और .....विपक्ष ने हमेशा अफवाह फैलाने की कोशिश की, लोगों को भड़काने में कोई… pic.twitter.com/dVJzZipgIi — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 12, 2026

हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि कई लोग ऐसी अफवाह उड़ा रहे थे कि चुनाव परिणाम के बाद सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि कर देगी, लेकिन आपको यह जान लेना चाहिए कि पिछले 4 सालों से, साल 2022 के बाद से ही अभी तक कीमतें वैसे ही है। तेल कंपनियां रोज 1000 करोड़ रुपये का नुकसान सहन कर रही है। इसके कारण कुल घाटा 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

उनके इस बयान से उन आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली है जो बढ़ती महंगाई और पाबंदियों के डर से चिंतित थे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार भारत के पास 60 दिनों का कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है। इसके अलावा LPG का 45 दिनों का और LNG का 60 दिनों का स्टॉक है। उन्होंने आम जनता से यह भी कहा है कि भविष्य के लिए इन स्टॉक्स को और बढ़ाया जा रहा है। ताकि देश में तेल और गैस की किल्लत का सामना न करना पड़े।