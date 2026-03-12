LPG किल्लत पर हरदीप पुरी का बड़ा बयान, 'घबराएं नहीं, उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी, LokSabha में दी पूरी जानकारी
Publish Date: Thu, 12 Mar 2026 (17:02 IST)
Updated Date: Thu, 12 Mar 2026 (17:35 IST)
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। एलपीजी सिलेंडर पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त कच्चा तेल है। एलएनजी कार्गो रोज आ रहे हैं।
कनाडा-नॉर्वे-रूस से ईंधन ले रहे, रोज आ रहे LNG कार्गो। होर्मुज से 20 प्रतिशत आवाजाही प्रभावित हुई है। हरदीप पुरी के लोकसभा में बयान के दौरान विपक्ष ने 'एपस्टीन एपस्टीन' के नारे लगाए गए।
पुरी ने लोकसभा में कहा कि मॉडर्न एनर्जी हिस्ट्री में दुनिया ने ऐसा समय पहले कभी नहीं देखा। भारत की क्रूड सप्लाई की स्थिति सुरक्षित है और वॉल्यूम होर्मुज से मिलने वाले वॉल्यूम से ज़्यादा है। संकट से पहले, भारत का लगभग 45% क्रूड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से आयात होता था। प्रधानमंत्री की शानदार कूटनीतिक पहुंच और साख की वजह से, भारत ने उतना क्रूड वॉल्यूम हासिल किया है जितना उसी समय में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से मिल सकता था।
अफवाहे फैलाने का समय नहीं
लोकसभा में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह अफवाह फैलाने या झूठी बातें करने का समय नहीं है। भारत इतिहास में सबसे गंभीर वैश्विक ऊर्जा व्यवधान से गुज़र रहा है। फलों की सप्लाई हो रही है, घरों और खेतों के लिए गैस को प्राथमिकता दी जा रही है।
हरदीप पुरी ने कहा- LPG उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी
पुरी ने कहा कि पिछले पांच दिनों में, रिफाइनरी के निर्देशों के तहत LPG उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी हुई है और असल में आगे की खरीद चल रही है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि भारत के 33 करोड़ परिवारों, खासकर गरीबों और ज़रूरतमंदों की रसोई में किसी भी तरह की कमी न हो। घरेलू सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है और डिलीवरी साइकिल में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
लोकसभा में कहा- यह तो बस शुरुआत
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ गई है। यूनाइटेड स्टेट्स, इज़राइल और ईरान के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस जंग के बहुत बड़े नतीजे होंगे। दुनिया का 20% तेल जिस सेंट्रल रास्ते से आता है, यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, उसे बंद कर दिया गया है। इसका बहुत बुरा असर होगा, खासकर हम पर क्योंकि हमारे तेल और नैचुरल गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ही आता है। तकलीफ तो अभी शुरू हुई है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। LPG को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक है। यह तो बस शुरुआत है। Edited by : Sudhir Sharma
