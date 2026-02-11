Hanuman Chalisa

Epstein से पर्सनली कभी नहीं मिला, Island से मेरा कोई लेना-देना नहीं : हरदीप सिंह पुरी

राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीपसिंह पुरी ने दिया जवाब

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (17:29 IST)
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इन एप्सटीन फाइल्स में भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी नाम है। अब राहुल गांधी के आरोपों पर मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने करारा जवाब दिया है। हरदीप पुरी ने कहा है कि उन्होंने एप्सटीन से तब मुलाकात की ती जब वे IPI संस्था में काम करते थे।
उन्होंने कहा है कि विदेश सेवा से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने IPI ज्वॉइन की थी और IPI में उनके बॉस एप्सटीन को जानते थे। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 8 साल में उनकी एप्सटीन से तीन बार मुलाकात हुई। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका एपस्टीन आईलैंड से कोई लेना-देना नहीं है और वे एपस्टीन से कभी पर्सनली मिले भी नहीं हैं।

पुरी का यह बयान राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में एपस्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए हरदीप पुरी का नाम लिए जाने के बाद आया है। गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने कहा है कि मेरे पास जो डेटा है, मैं उसे प्रमाणित करूंगा। एपस्टीन फाइल्स पर न्याय विभाग (Department of Justice) की फाइलें हैं जिनमें हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम है। अडानी के खिलाफ चल रहे एक मामले में समन जारी किए गए हैं।

भारत सरकार ने पिछले 18 महीनों से कोई जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री पर सीधा दबाव है। मुख्य बात यह है कि सामान्य स्थिति में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेगा। डेटा, किसान, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा के मामले में जो हुआ है, वह कोई भी प्रधानमंत्री सामान्य स्थिति में नहीं करेगा। ऐसा कोई तभी करता है जब उन पर किसी तरह की पकड़ या दबाव हो। 
लोकसभा में LoP राहुल गांधी के सदन में दिए भाषण पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारे पास एक युवा नेता हैं जिन्होंने आज संसद के सामने कुछ बातें रखीं। उन्हें बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत है। दो तरह के नेता होते हैं- वे जो पॉलिटिकल सिस्टम में ज़िम्मेदारी लेते हैं और अपनी जिंदगी समाजसेवा, देश को बदलने में लगा देते हैं, और वे जो अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं और यह पक्का करते हैं कि उनके जीवनकाल में देश 10वीं सबसे बड़ी इकॉनमी से तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाए। और फिर दूसरे नेता भी हैं जो कभी-कभी देश में आते हैं, और जब वे संसद में आते हैं, तो जब कोई उन्हें कोई ठोस जवाब देता है और उनकी बात नहीं सुनता तो वे सदन से चले जाते हैं। वह आज अपनी ही स्पीच के बाद चले गए। Edited by : Sudhir Sharma

