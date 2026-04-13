Top News : हार्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी, कच्चा तेल 100 डॉलर पार; आशा भोसले को अंतिम विदाई आज

Top News 13 April : ईरान से वार्ता फेल होने के बाद हार्मुज में अमेरिका आज से नाकेबंदी करेगा तेल सप्लाय बाधित होने की आशंक से बढ़े कच्चे तेल के दाम। दिग्गज गायिका आशा भोसले को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। महिला आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सभी की नजरें हैं। 13 अप्रैल की बड़ी खबरें :

कच्चा तेल 104 डॉलर पार हार्मुज की नाकेबंदी के अमेरिका के फैसले से अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम एक बार फिर 100 डॉलर के पार पहुंच गए। WTI क्रूड 104.3 डॉलर प्रति बैरल हो गया तो ब्रेंट क्रूड के दाम 101.7 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 120.3 डॉलर प्रति बैरल है।

महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम तुरंत लागू किया जाए और इसे जनगणना व परिसीमन से न जोड़ा जाए।

edited by : Nrapendra Gupta