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Top News : हार्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी, कच्चा तेल 100 डॉलर पार; आशा भोसले को अंतिम विदाई आज

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BY: वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (07:55 IST) Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (08:04 IST)
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Top News 13 April : ईरान से वार्ता फेल होने के बाद हार्मुज में अमेरिका आज से नाकेबंदी करेगा तेल सप्लाय बाधित होने की आशंक से बढ़े कच्चे तेल के दाम। दिग्गज गायिका आशा भोसले को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। महिला आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सभी की नजरें हैं। 13 अप्रैल की बड़ी खबरें : 
 

अमेरिका करेगा हार्मुज की नाकेबंदी

ईरान से वार्ता विफल रहने के बाद अमेरिका आज सुबह 10 बजे से ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले सभी समुद्री यातायात पर नाकेबंदी करने का फैसला किया है। अमेरिका से इसके लिए माइनस्वीपर जहाज भेजे जा रहे हैं। अमेरिकी राष्‍ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि नाटो भी हार्मुज में माइनस्वीपर जहाज भेजेगा। इधर ईरान ने दावा किया है कि हार्मुज पर उसका पूरा नियंत्रण है। ALSO READ: होर्मुज में न कोई जहाज घुसेगा, न निकलेगा, Donald Trump ने दी ईरान को धमकी
 

कच्चा तेल 104 डॉलर पार

हार्मुज की नाकेबंदी के अमेरिका के फैसले से अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम एक बार फिर 100 डॉलर के पार पहुंच गए। WTI क्रूड 104.3 डॉलर प्रति बैरल हो गया तो ब्रेंट क्रूड के दाम 101.7 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए। इंडियन बास्केट में कच्चे तेल के दाम 120.3 डॉलर प्रति बैरल है।
 

आशा भोसले का अंतिम संस्कार आज

दिग्गज गायिका आशा भोसले ने रविवार को 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। महाराष्‍ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, जैकी श्रॉफ समेत कई दिग्गजों ने घर पहुंचकर आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे दादर के शिवाजी पार्क में किया जाएगा। ALSO READ: Asha Bhosle का 92 की उम्र में निधन, मुंबई में होगा अंतिम संस्कार, जानें समय और स्थान
 

महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 

कांग्रेस नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज महिलाओं को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने के मुद्दे पर सुनवाई करेगा। याचिका में मांग की गई है कि महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम तुरंत लागू किया जाए और इसे जनगणना व परिसीमन से न जोड़ा जाए।
 

लगातार तीसरे मैच में हारी मुंबई

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आईपीएल के एक मैच में मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। बेंगलुरु की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 240 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम निर्धारित ओवरों में पांच विकेट पर 222 रन ही बना सकी। मुंबई इंडियंस की आईपीएल में लगातार तीसरी हार। ALSO READ: 18 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने मुंबई इंडियन्स को वानखेड़े स्टेडियम में हराया
edited by : Nrapendra Gupta

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (07:55 IST) Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (08:04 IST)

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