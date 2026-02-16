Festival Posters

पहले हत्‍या की, फिर शराब पीकर शव के साथ की हैवानियत, फिर गर्लफ्रेंड की आत्‍मा से बात करने के लिए किया ये काम

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 16 फ़रवरी 2026 (14:26 IST)
इंदौर में MBA की छात्रा की हत्‍या के मामले में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। बता दें कि इंदौर में MBA छात्रा की हत्‍या के आरोप में पुलिस ने पीयूष धनोतिया को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में उसकी हैवानियत भरी करतूतें सामने आ रही हैं।

छात्रा की हत्‍या के बाद आरोपी पीयूष धनोतिया ने शराब पीकर शव के साथ हैवानियत की थी। इसके बाद वो मुंबई भाग गया। वहां पुलिस को चकमा देने के लिए वो अलग अलग ट्रेनों में सफर करता रहा। उसने अपना मोबाइल पहले ही बंद कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। मुंबई पहुंचकर मृतक की आत्मा से बात करने के लिए टोना टोटका भी किया है। साथ ही पुलिस को चकमा देने के लिए हर 100 किमी पर वह ट्रेन बदल लेता था। हत्या के बाद उसके फोन से ही घरवालों और कॉलेज के ग्रुप के मैसेज भेजे थे। इस दौरान उसके स्टेट्स में अश्लील वीडियो भी लगाए।

गर्लफ्रेंड की याद आई तो : मुंबई पहुंचने पर पीयूष को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आई तो उसने आत्‍म से बात करने का तरीका खोजा। इसके लिए उसने यूट्यूब पर आत्‍मा से बात करने का टोटका खोजा और पूजा का सामान लेकर आया। आत्‍मा से बात करने के लिए उसने मुंबई के नाला सोपारा इलाके में बैठकर टोना-टोटका किया।

मुंबई में नौकरी खोजी : आरोपी पीयूष धनोतिया ने एमबीए छात्रा की हत्या के बाद पहले कमरे में नशा किया। नशा के बाद वह रूम से निकल गया और स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर उसने सिम कार्ड तोड़कर फेंक दिया। इसके बाद नई सिम लिया। साथ ही मुंबई की ट्रेन पर सवार हो गया। मुंबई पहुंचकर वह एक लॉज में ठहरा। इसके बाद आरोपी ने जॉब की तलाश शुरू की। दो दिन बाद उसे सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि इंदौर स्थित उसके कमरे से लाश मिली है।

बता दें कि मुंबई से गिरफ्तारी के बाद इंदौर पुलिस पीयूष को लेकर आ गई है। इसके बाद तीन दिन की रिमांड पर लिया है। पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं। शव मिलने के बाद आरोपी ने छात्रा के फोन को मुंबई में ऑन किया था। इसके बाद फोन लेकर वह किसी ट्रेन में बैठ जाता था। 100 किमी बाद फिर दूसरी ट्रेन में बैठता। ट्रेन बदल-बदलकर वह पुलिस को गुमराह कर रहा था। इंदौर से आरोपी की तलाश में गई पुलिस ने उसे अंधेरी स्टेशन के ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है।

नशा करता है पीयूष, सीन रीक्रिएट करेगी पुलिस : यही नहीं, पीयूष नशे का भी आदि है। बताया जा रहा है कि हत्या वाले दिन मृतक के साथ शादी को लेकर विवाद हुआ था। साथ ही आरोपी ने पीड़िता के फोन में एक एप देख लिए थे। इससे उसे लग रहा था कि वह किसी और से बात करती है। पीड़िता इससे शादी करना चाहती थी लेकिन यह तैयार नहीं था। विवाद के बाद इसने पीड़िता की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने वहां नशा किया। साथ ही पीड़िता के साथ अमानवीय कृत किया। शव को कंबल से ढककर वहां से निकल गया। गिरफ्तारी के बाद पीयूष पुलिस को गुमराह कर रहा था। नई-नई कहानियां सुनाता था। वह गांजे और शराब का आदी था। पुलिस के मुताबिक पीयूष ने 15 दिन पहले ही पीड़िता को मारने की प्लानिंग की थी। तीन दिन की रिमांड के दौरान पुलिस घटना स्थल पर इसे ले जाकर सीन रिक्रिएशन भी करेगी।
Edited By: Naveen R Rangiyal

