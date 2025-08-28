Dharma Sangrah

गर्लफ्रेंड के मुंह में बम रखकर किया धमाका, शादीशुदा के प्‍यार में पागल हुआ प्रेमी, भयावह मौत देख फटा कलेजा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, गुरुवार, 28 अगस्त 2025 (18:27 IST)
मैसूरु जिले के एक गांव में लोगों ने एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 20 साल की एक शादीशुदा महिला दर्शिता की उसके प्रेमी ने खौफनाक तरीके से हत्या कर दी। दरअसल, दर्शिता के मुंह में उसके प्रेमी ने विस्फोटक बम रखकर रिमोट से धमाका कर दिया। जिससे उसका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की तस्वीर और वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दर्शिता का शव एक लॉज के कमरे में बिस्तर पर पड़ा मिला और कमरे के फर्श पर खून फैला हुआ था।

बताया जा रहा है कि दर्शिता पहले से ही शादीशुदा थी, वहीं उसका प्रेमी सिद्धेराजा उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था। इसीलिए उसने दर्शिता के हाथ बांधकर उसे बेबस किया और फिर उसके मुंह में बम रख दिया। विस्फोटक इतना था कि सिर्फ दर्शिता का चेहरा उड़े, आरोपी ने इसके लिए रिमोट कंट्रोलर का इस्तेमाल किया।

मृतका की हुई पहचान : पुलिस ने मृतका की पहचान रक्षिता के रूप में की है। वह गेरासनहल्लि गांव की रहने वाली थी। रक्षिता की शादी केरल के एक दिहाड़ी मजदूर से हुई थी, लेकिन उसका संबंध अपने रिश्तेदार सिद्धराजु से चल रहा था। दोनों रविवार को भेर्या गांव के एक लॉज में ठहरे थे। पुलिस के मुताबक वहीं दोनों के बीच झगड़ा हुआ और इसी दौरान आरोपी ने महिला के मुंह में विस्फोटक पदार्थ डालकर धमाका कर दिया। इस धमाके को अंजाम देने के लिए उसने वही ट्रिगर इस्तेमाल किया जो खदानों में जिलेटिन की छड़ों को उड़ाने के लिए काम आता है।

मोबाइल फटने की गढ़ी कहानी : हत्या के बाद आरोपी ने झूठ फैलाने की कोशिश की कि महिला की मौत मोबाइल फोन के फटने से हुई है। लेकिन, उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया और जब वह मौके से भागने की कोशिश कर रहा था तो स्थानीय लोगों ने पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। होटल स्टाफ ने जब पुलिस को बुलाया तो सिद्धेराजा से पूछताछ हुई, उसने पुलिस को बताया कि अक्सर उसकी प्रेमिका फोन चार्ज पर लगाकर बात करती थी। यानी उसने मोबाइल ब्लास्ट होने की तरफ इशारा किया। हालांकि जब फॉरेंसिंक जांच हुई तो विस्फोटक मिले और मौके पर कुछ तार भी मिले। कुछ ही घंटे में ये पता चल गया कि दर्शिता के मुंह में बम रखकर ये ब्लास्ट किया गया।
