Maximum/day temperatures were in the range of 40-46°C over most parts of the country except western Himalayan region, northeast Bihar, northeast India, where they were below 36°C.



The highest maximum temperature of 47.6°C was reported at Banda (East Uttar Pradesh).#HeatWave… pic.twitter.com/q63X0UDaYk — India Meteorological Department (@Indiametdept) April 28, 2026

देश में कई जगहों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस मौसम के लिए काफी अधिक माना जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में लू यानी हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी की है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत के अलग-अलग इलाकों पर लू चलने की आशंका है।उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी का असर सबसे अधिक देखा जा रहा है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि इस साल अप्रैल से जून के बीच देश के कई हिस्सों में सामान्य से ज्यादा लू चलने वाले दिन हो सकते हैं। दिल्ली में आज दोपहर भीषण और खतरनाक लू वाली लहर चलेगी। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है।