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Weather Update : मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, UP-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

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Heavy rain alert for several states including Uttar Pradesh and Bihar
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Thu, 25 Jun 2026 (14:33 IST) Updated Date: Thu, 25 Jun 2026 (15:57 IST)
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Weather Update News : देशभर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज उत्‍तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच मानसून मध्‍य प्रदेश भी पहुंच चुका है। राज्‍य के इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार 3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के कारण गर्मी और उमस से भारी राहत मिली है। मौसम केंद्र ने आगामी चौबीस घंटों में भी गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर और सागर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना है।
 

इंदौर में 3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश

देशभर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज उत्‍तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच मानसून मध्‍य प्रदेश भी पहुंच चुका है। राज्‍य के इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार 3 दिनों से हो रही झमाझम बारिश के कारण गर्मी और उमस से भारी राहत मिली है। मौसम केंद्र ने आगामी चौबीस घंटों में भी गरज-चमक के साथ अच्छी बारिश का अनुमान जताया है।
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भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर और सागर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना है। जून महीने की बात करें तो इंदौर जिले में अब तक औसतन 4 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में अभी लगातार 2 दिन तेज बारिश और आंधी की चेतावनी है। पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में पूरे सप्ताह भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
 

यहां गिर सकते हैं ओले

मौसम विभाग ने उत्‍तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।
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कहां है बारिश और आंधी का यलो अलर्ट?

झारखंड के रांची, देवघर, धनबाद, बोकारो, दुमका और सिंहभूम क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज और कल तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में गर्मी का असर अभी भी बना रह सकता है। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, किश्तवाड़, जम्मू, कठुआ, गांदरबल, डोडा, रामबन, शोपियां, जम्मू और बांदीपोरा में बारिश और आंधी का यलो अलर्ट है।
 
दिल्ली में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है। मुंबई, पालघर, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और अकोला जैसे जिलों में तेज बारिश जारी रह सकती है। उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी है।
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पिछले 24 घंटे के दौरान, कोंकण और गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। तटीय कर्नाटक, विदर्भ, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मध्यम से भारी बारिश हुई। ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। कुल मिलाकर देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है।
Edited By : Chetan Gour

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