राखी पर भारी बारिश से दिल्ली परेशान, यमुना खतरे के निशान के करीब

Delhi Rains :
रक्षाबंधन के दिन भारी बारिश से दिल्ली पानी पानी हो गई। सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से हजारों वाहनों को चक्काजाम का सामना करना पड़ा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर पुराने रेलवे पुल पर सुबह नौ बजे 204.40 मीटर के स्तर पर पहुंच गया जो 204.50 मीटर के चेतावनी स्तर के करीब है। बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। ALSO READ: रक्षाबंधन पर भारी बारिश से दिल्ली पानी पानी, कई राज्यों में मानसून ब्रेक
शनिवार तड़के भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी और मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, लेकिन बाद में इसे घटाकर येलो अलर्ट कर दिया और लोगों को सचेत रहने की सलाह दी।
शुक्रवार देर रात 11 बजे से मूसलाधार बारिश शुरू हुई और पंचकुइयां मार्ग, मथुरा रोड, शास्त्री भवन, आर के पुरम, मोती बाग, किदवई नगर तथा कई अन्य इलाकों सहित दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई।
मौसम विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, शनिवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटों में, सफदरजंग स्थित दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र में 78.7 मिलीमीटर (मिमी), प्रगति मैदान में 100 मिमी, लोधी रोड क्षेत्र में 80 मिमी, पूसा में 69 मिमी और पालम में 31.8 मिमी बारिश दर्ज की गई।
हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा पानी : केंद्रीय बाढ़ निगरानी कक्ष के एक अधिकारी ने कहा कि जलस्तर में वृद्धि का मुख्य कारण वजीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाना है। जलस्तर में वृद्धि संभवतः हरियाणा और उत्तराखंड के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के कारण हुई है। पुराना रेलवे पुल नदी के प्रवाह और संभावित बाढ़ के खतरे पर नजर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निगरानी बिंदु के रूप में काम करता है।
बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार, वजीराबाद से लगभग 30,800 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और हथिनीकुंड बैराज से लगभग 25,000 क्यूसेक पानी हर घंटे प्राप्त हो रहा है। शहर के लिए चेतावनी का निशान 204.5 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.3 मीटर है और जलस्तर 206 मीटर पर पहुंचने के बाद निचले इलाकों से निकासी शुरू कर दी जाती है। बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं।
जैतपुरा में 8 की मौत : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह भारी बारिश के बीच जैतपुर के हरिनगर में मोहन बाबा मंदिर के पास दीवार गिरने से आठ लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि पुलिस दल के साथ दमकल की तीन गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं।
edited by : Nrapendra Gupta