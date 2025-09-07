Weather Update : राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी, पंजाब, हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम, IMD का पूर्वानुमान

ganesh chaturthi

नई दिल्ली , रविवार, 7 सितम्बर 2025 (23:31 IST)
उत्तर भारत में बारिश धीमी पड़ गई है जिससे पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित कई हिस्सों को राहत मिली है, जहां बाढ़ के कारण विस्थापित हुए हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। हालांकि, राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रही तथा जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को राज्य के कुछ हिस्सों में और अधिक तीव्र वर्षा की चेतावनी जारी की। मौसम कार्यालय के मुताबिक राज्य के दक्षिणी भाग में बना कम दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर अवदाब में बदल गया है, जिसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई।
अधिकारियों ने बताया कि जालौर जिले के सांचौर में सबसे ज़्यादा 210 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर जिलों में सोमवार को भी भारी बारिश जारी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखी गई, मनाली में शनिवार शाम से 24.2 मिमी बारिश हुई, जो राज्य में सबसे अधिक है।
 
पंजाब में 8 सितंबर से खुलेंगे स्कूल 
मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में तीन पुलिसकर्मियों को ले जा रही एक कार बारिश के चलते पुल से फिसलकर उफनती क्षिप्रा नदी में गिर गई। रविवार को पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में बारिश की मात्रा कम रही। पंजाब इस साल मानसून से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक रहा है, जहाँ सतलुज, व्यास और रावी नदियों तथा मौसमी नालों के उफान के कारण सैकड़ों गाँव जलमग्न हो गए हैं। सरकार के अनुसार, बाढ़ के कारण बंद किए गए सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आठ सितंबर से छात्रों के लिए पुनः खुल जाएंगे।
 
मंगलवार को पंजाब जाएंगे पीएम मोदी
अधिकारियों ने बताया कि पोंग बांध में जलस्तर लगभग दो फुट घटकर 1,392.20 फुट रह गया है, हालांकि रविवार शाम को यह इसकी ऊपरी सीमा क्षमता 1,390 फुट से दो फुट अधिक था। भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को पंजाब का दौरा करेंगे। रविवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक अमृतसर में 3.7 मिमी, लुधियाना में 2.4 मिमी और पटियाला में 9.2 मिमी बारिश हुई। फरीदकोट, पठानकोट और फिरोजपुर में भी बारिश हुई।
पड़ोसी राज्य हरियाणा में सिरसा में 49.5 मिमी, पानीपत में 10.5 मिमी, मेवात में एक मिमी, अंबाला में 12.1 मिमी और हिसार में 14.6 मिमी बारिश हुई। रविवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में मौसम की स्थिति काफी हद तक शुष्क रही, तथा चुनिंदा क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। रिज क्षेत्र में सुबह 8.30 बजे तक 5.7 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि मयूर विहार और पीतमपुरा में क्रमशः 16 मिमी और 1.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। सुबह आठ बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 205.56 मीटर दर्ज किया गया। आईएमडी ने सोमवार को शहर में गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है।
हिमाचल प्रदेश के लिए यलो अलर्ट, अरुणाचल प्रदेश में पूरे सप्ताह बारिश और आंधी
हिमाचल प्रदेश के स्थानीय मौसम केंद्र ने रविवार और सोमवार को राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने का ‘येलो’ अलर्ट जारी किया है। नैना देवी में 16.8 मिमी, धौलाकुआं में 16.5 मिमी, नाहन में 13.1 मिमी, रामपुर बुशहर में 12 मिमी, कुफरी में 11.6 मिमी, कोठी में 10.4 मिमी और भरमौर में 10 मिमी बारिश हुई, जबकि शिमला, जुब्बड़हट्टी, कांगड़ा, कुफरी और जोत में गरज के साथ बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अरुणाचल प्रदेश में सोमवार से पूरे सप्ताह के दौरान बारिश और आंधी-तूफान का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है, जिसकी तीव्रता विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होगी। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

