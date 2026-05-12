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असम में 'हिमंता 2.0' का आगाज: लगातार दूसरी बार कमान संभालने वाले पहले गैर-कांग्रेसी CM, कैबिनेट में ये 4 चेहरे शामिल

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Assam : PM Modi with himanta biswa sarma cabinet
BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Tue, 12 May 2026 (12:43 IST) Updated Date: Tue, 12 May 2026 (12:50 IST)
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Himanta Biswa Sarma Oath Taking Ceremony : हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को एक भव्य समारोह में असम के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग को भी मंत्री के रूप में शपथ दिलाई।
 
हिमंता असम के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है जो लगातार दूसरी बार राज्य की कमान संभाल रहे हैं। भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन ने पहली बार 2016 में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में सत्ता संभाली थी, जबकि 2021 में सरमा सीएम बने थे। 

अतुल बोरा, असम गण परिषद (अगप) के अध्यक्ष हैं और बोरो, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) से विधायक हैं। दोनों राजग नीत पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं। नियोग पिछली सरकार में भी मंत्री थीं। तेली पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, जिन्होंने 2026 के चुनाव में राज्य की राजनीति में वापसी की।
 
 

समारोह में ये दिग्गज शामिल 

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्‍डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्री और योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी, मोहन यादव, पुष्कर सिंह धामी, देवेंद्र फडणवीस, रेखा गुप्ता समेत कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्‍यमंत्री उपस्थित थे।
 

पीएम मोदी ने किया जनता का अभिवादन

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खानापारा में वेटरनरी कॉलेज मैदान में जनता का अभिवादन किया। उन्होंने हिमंता कैबिनेट के मंत्रियों के साथ फोटो भी खिंचाई।
edited by : Nrapendra Gupta

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