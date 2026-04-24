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अस्‍पताल की एम्बुलेंस में मरीज नहीं, निकली कॉलेज की लड़की, विंडो से नजारा देख लोगों ने पकड़ लिया सिर

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BY: वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (12:56 IST) Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (12:58 IST)
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अस्‍पताल की एंबुलेंस में आमतौर पर मरीजों को अस्‍पताल ले जाया जाता है। लेकिन मध्‍यप्रदेश के छतरपुर में एक एंबुलेंस में ऐसा दृश्‍य दिखा कि लोगों ने सिर पकड़ लिया। इसके साथ ही 108 के एंबुलेंस और कॉलेज गर्ल की खुल गई पोल।

दरअसल, छतरपुर में सायरन बजाते हुए तेज रफ्तार से जा रही एक एम्बुलेंस पर स्थानीय लोगों को शक हुआ। उन्‍होंने पीछा कर उसे रुकवाया और देखा कि उसमें मरीज के बजाय एक युवती बैठी थी। पूछताछ में चालक भगत सिंह यादव ने युवती को अपनी बहन बताकर बचने की कोशिश की, लेकिन उसका नाम तक नहीं बता सका।

मामला तब सामने आया जब सायरन बजाते हुए दौड़ रही एम्बुलेंस को देखकर लोगों को शक हुआ। उसमें कोई मरीज नहीं था, बल्कि एक कॉलेज जाने वाली छात्रा बैठी हुई थी। पूछताछ में एम्बुलेंस चालक ने बताया कि वो निजी काम के लिए सरकारी वाहन का इस्तेमाल करते हुए छात्रा को बैठाकर ले जा रहा था, जिससे पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

दरसअल, मामला मंगलवार की देर शाम का है। एक स्थानीय युवक की नजर एम्बुलेंस के अंदर बैठी लड़की पर पड़ी, उसने अंदर कुछ हरकतें भी देखी, जिससे उसे शक हुआ। इसके बाद युवक ने तुरंत बाइक से एम्बुलेंस का पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे रुकवा लिया। जब चालक भगत सिंह यादव से पूछताछ की गई तो वह घबरा गया और सफाई देते हुए छात्रा को अपनी बहन बताया, लेकिन वह उसका नाम तक नहीं बता सका। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो मौके पर ही रिकॉर्ड कर लिया गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। आम जनता का कहना है कि जब गंभीर मरीजों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, तब इस तरह का दुरुपयोग बेहद चिंताजनक है। यह न सिर्फ सेवा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, बल्कि आपातकालीन व्यवस्था की निगरानी पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

चालक नौकरी से टर्मिनेट : अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जननी बहन यानी 108 एम्बुलेंस के चालक को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया है। वही वाहन के वेंडर को भी वाहन सहित हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया है।
Edited By: Naveen R Rangiyal

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