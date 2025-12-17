SIR के तहत पश्चिम बंगाल में कितने वोटरों के नाम कटे, चुनाव आयोग ने जारी की यह सूची

West Bengal Voter List News : पश्चिम बंगाल में एसआईआर 2026 के तहत मतदाता सूची से 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए, जिनमें मृत, स्थानांतरित, लापता और डुप्लीकेट नाम शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर 2026 (Special Intensive Revision) के तहत तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रकाशित कर दी है। आयोग के अनुसार, यह कार्रवाई मतदाता सूची को सटीक और त्रुटिरहित बनाने के लिए की गई है। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत लगभग 1.36 करोड़ मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा।
खबरों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में एसआईआर 2026 के तहत मतदाता सूची से 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए, जिनमें मृत, स्थानांतरित, लापता और डुप्लीकेट नाम शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर 2026 (Special Intensive Revision) के तहत तैयार की गई मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं की सूची प्रकाशित कर दी है। आयोग के अनुसार, यह कार्रवाई मतदाता सूची को सटीक और त्रुटिरहित बनाने के लिए की गई है।
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं और आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। हटाए गए नामों में मृत पाए गए मतदाताओं की संख्या 24,16,852 और स्थानांतरित लोगों की संख्या 19,88,076 है। सूची से 12,20,038 लापता, 1,38,328 डुप्लीकेट और 57,604 अन्य श्रेणी के मतदाता भी हटाए गए हैं। कुल 58,20,898 नाम मसौदा सूची से हटाए गए हैं।
पश्चिम बंगाल से जुड़ी एसआईआर वाली यह लिस्ट अभी चुनाव आयोग के पोर्टल लिंक ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir पर उपलब्ध है। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसे वोटरों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है, जिनके नाम कट गए हैं।
चुनाव आयोग के मुताबिक, पीड़ित व्यक्ति ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए तय समय यानी 16/12/2025 से 15/01/2026 तक फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे सात जिलों में नामों में हुई चूक राज्य के औसत से कम है। केवल उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में ही 9.5% की उच्च चूक दर्ज की गई है।
हालांकि सीमावर्ती जिलों में 'पिता के नाम में विसंगति' की दर अधिक है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत लगभग 1.36 करोड़ मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। राज्य ने निर्धारित समय सीमा के भीतर एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर ली है।
