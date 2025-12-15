nitin nabin : नितिन नबीन को कितनी सैलरी मिलेगी, अध्यक्ष बनने के क्या सुविधाएं देती है BJP

nitin nabin News in hindi : भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पार्टी मुख्यालय में पदभार संभाला। भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार के मंत्री और तेज-तर्रार नेता नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति के बाद से ही लोग नितिन नवीन मिलने वाले वेतन और भत्तों के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष या कोई भी और ओहदा सरकारी पद नहीं है।
इसलिए सरकार की तरफ से उन्हें न तो कोई सैलरी मिलेगी और न ही किसी और तरह का भत्ता। यह पद पार्टी संगठन से जुड़ा है। इस पद से जुड़ा खर्च सरकार नहीं बल्कि पार्टी खुद वहन करती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पार्टी की ओर से अपने अध्यक्ष को हर महीने लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक का मानदेय देती है। यह राशि पार्टी के आंतरिक फंड से दी जाती है। इसकी कोई आधिकारिक जानकारी पार्टी की ओर से नहीं दी गई है।
कैबिनेट मंत्री की तरह होती हैं सुविधाएं
भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री से कम नहीं होता है। नितिन नबीन को भी दिल्ली में आधिकारिक आवास, कार्यालय और सहयोगी स्टाफ की सुविधा मिलेगी। इस टीम में निजी सचिव, राजनीतिक सलाहकार, मीडिया टीम और सोशल मीडिया मैनेजर शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त नितिन नबीन की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी। गृह मंत्रालय द्वारा समीक्षा के बाद उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी।
पूर्व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को Z कैटेगरी सुरक्षा प्राप्त है। पार्टी से जुड़े सभी कार्यक्रमों और यात्राओं का खर्च पार्टी फंड से दिया जाता है। इसमें हवाई यात्रा, सड़क मार्ग से सफर, ड्राइवर और लग्जरी वाहन जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। मंत्री पद पर बने रहते हुए कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं तो उन्हें मंत्री पद से जुड़ी सभी सरकारी सुविधाएं और भत्ते अलग से मिलते रहेंगे। Edited by : Sudhir Sharma