मुझे आप पर गर्व है, रवीन्द्र जडेजा ने मंत्री पत्नी रीवा को इस अंदाज में दी बधाई

Rivaba Jadeja became a minister: भारतीय आलराउंडर क्रिकेटर रवीन्द्र जडेजा ने भूपेन्द्र पटेल कैबिनेट में मंत्री बनीं पत्नी रीवाबा जडेजा को अलग ही अंदाज में एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। जडेजा ने कहा कि मुझे आप पर गर्व है। आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगी। रीवा जडेजा ने शुक्रवार को अन्य विधायकों के साथ मंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें गुजरात सरकार में प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है।