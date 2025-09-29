Festival Posters

अब महाराष्‍ट्र के अहिल्यानगर पहुंचा आई लव मुहम्‍मद विवाद, मचा बवाल, पुलिस ने भांजी लाठियां, 30 लोग हिरासत में

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, सोमवार, 29 सितम्बर 2025 (15:45 IST)
File photo
आई लव मुहम्‍मद का विवाद अब महाराष्‍ट्र के अहिल्यानगर तक पहुंच गया है। यहां कुछ लोगों ने रंगोली में आई लव मुहम्‍मद लिख दिया, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक कुछ अज्ञात लोगों ने आई लव मुहम्‍मद की एक रंगोली तैयार की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे मुहम्‍मद पैगंबर का अपमान समझा और बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए

पुलिस ने बताया, "घटना को संज्ञान में लेते हुए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिन लोगों ने रंगोली बनाई, उनकी पहचान की गई और 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को कुछ जगहों पर हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कई जगहों पर लोगों को समझाया कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई कर ली है। लेकिन उसके बावजूद भीड़ में मौजूद कुछ अराजक तत्वों ने हंगामा जारी रखा। पुलिस की मानें तो फिलहाल शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और किसी भी प्रकार की अफवाह पर भरोसा न करने को कहा गया है।

हिरासत में 30 लोग : पुलिस ने अब तक 30 लोगों को हिरासत में लिया है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया है और शहर में पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। पुलिस की मानें तो अब स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और पुलिस की टीम अलग-अलग जगह पर तैनात कर दी गई है।

प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आई लव मोहम्मद का नाम कुछ अज्ञात लोगों ने सड़क पर लिखा था। आरोप है कि ऐसा कर धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, जिससे नाराज सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर की कोतवाली पुलिस स्टेशन के सामने आंदोलन किया।
पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। पुलिस ने किसी प्रकार की अफवाहों पर भरोसा ना करने की अपील की है,  एक आरोपी पुलिस हिरासत में है। आगे जांच की जा रही है।

बता दें कि देश में इस समय 'आई लव मोहम्मद' और 'आई लव महादेव' के पोस्टर्स को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है और तमाम लोग इस मुद्दे को लेकर सड़क पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं।
