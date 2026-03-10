'सपने में की थी छेड़छाड़': प्रोफेसर की अजीब दलील खारिज, 17 साल बाद कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा

कानपुर। "साहब, मैंने छेड़छाड़ नहीं की, छात्रा ने मुझे सपने में ऐसा करते देखा होगा और केस कर दिया।" कानपुर की एक अदालत में जब एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने अपनी सफाई में यह दलील दी, तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन कानून की नजरों में यह बहाना नहीं चला। आखिरकार 17 साल लंबे इंतजार के बाद कानपुर की विशेष अदालत ने उस प्रोफेसर को दोषी करार देते हुए जेल की राह दिखा दी है।





क्या था पूरा मामला : यह कानूनी लड़ाई साल 2007 में शुरू हुई थी। कानपुर के एक नामी कॉलेज की छात्रा ने अपने ही प्रोफेसर के खिलाफ छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छात्रा का आरोप था कि प्रोफेसर ने अपनी मर्यादा भूलकर उसके साथ अभद्रता की। उस वक्त यह मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना था, क्योंकि आरोपी एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्‍त थे।





प्रोफेसर का 'अतरंगी' बचाव : इस केस की सबसे चौंकाने वाली बात प्रोफेसर द्वारा दिया गया तर्क था। ट्रायल के दौरान प्रोफेसर ने बार-बार यह साबित करने की कोशिश की कि छात्रा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उन्होंने कोर्ट में लिखित रूप से यह तक कहा कि— "छात्रा ने संभवतः मुझे सपने में अपने साथ छेड़छाड़ करते देखा है और उसे ही हकीकत मानकर मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया।"





कोर्ट की सख्त टिप्पणी और फैसला : एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (ADJ-18) की अदालत ने इस दलील को पूरी तरह से अतार्किक और हास्यास्पद माना। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्‍होंने कहा— पीड़िता के बयान और परिस्थितियों के आधार पर अपराध सिद्ध पाया गया। कोर्ट ने कहा कि एक महिला अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर किसी पर इस तरह के आरोप बिना ठोस वजह के नहीं लगाती। अब 70 वर्ष के हो चुके रिटायर्ड प्रोफेसर को 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और आर्थिक दंड भी लगाया गया। 17 साल तक अपनी गरिमा के लिए लड़ने वाली उस छात्रा (जो अब महिला बन चुकी हैं) के धैर्य की सोशल मीडिया में भी सराहना हो रही है।

Edited By: Naveen R Rangiyal